Tudor Chirilă s-a dezlănțuit la adresa românilor și a PSD: 'În curând mândri că suntem români va fi mândri că suntem bolnavi'

Tudor Chirilă și-a arătat nemulțumirea față de români, care nu susțin protestele medicilor în privința salariilor. "Ăsta nu e atac la siguranța națională", se întreabă artistul pe pagina sa de Facebook.

"Mai tineti minte cresterile salariale PSD din sanatate? Ca ziceau ca ii aduc pe medici la nivel european? Hai ca nu e greu, era acum cateva luni. Luati de aici. Intre timp ei nu stau chiar degeaba, (C)iordache merge inainte cu legea care sterge interdictiile ANI aplicabile parlamentarilor in perioada 2007-2013. Astia nu vor DECAT sa fure si ne-o demonstreaza zilnic. Cand medicii vor iesi in strada in mod normal populatia ar trebui sa fie langa ei. Nu de alta, dar tre sa fii orb sa nu realizezi ca dupa medici urmeaza alte categorii profesionale. Doar ca n o sa iasa nimeni langa medici pentru ca asa suntem noi egoisti, ne “descurcam”, nu ne atinge pe noi. Solidaritatea este o forma inteligenta de egoism. Alte popoare au realizat asta mai demult.

