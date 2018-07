Tudorel Toader, anunț EXPLOZIV: 'Se va vedea cine denaturează adevărul'. Ministrul Justiției va publica răspunsul OECD

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunță că astăzi va publica răspunsul primit de la OECD. „Se va vedea cine denaturează adevărul”, scrie ministrul Justiției pe Facebook.

„Astazi voi publica raspunsul primit de la OECD! Se va vedea cine denatureaza adevarul”, este mesajul lui Toader, publicat luni pe Facebook.

Precizările vin după ce, la începutul lunii iunie, ministrul Justiţiei anunţa că se va adresa Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), ca să i se comunice dacă declaraţiile lui Drago Kos, care a criticat decizia CCR, au fost făcute în nume propriu sau în numele Organizaţiei.

Ulterior, Tudorel Toader a purtat o corespondenţă cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) pentru „a afla adevărul”, iar răspunsurile au arătat că Drago Kos, care a criticat decizia CCR, nu a vorbit în numele organizației.

„M-am adresat în scris, prin urmare am întrebat dacă s-a exprimat în numele personal sau al OECD. Aţi văzut răspunsul: domnul Kos nu este, cum se spune în aşa zisul interviu şeful organizaţiei anticorupţie, este şeful la o direcţie de tranzacţii internaţionale. Nu prea are legătură anticorupţia cu tranzacţiile internaţionale. Domnul Kos nu a vorbit în numele Organizaţiei, iar pe bună dreptate, OECD nu poate să îşi exprime opinia cu privire la modul în care presa din România a preluat şi a reflectat un interviu dat - dacă a fost dat cu adevărat - în nume personal. A rulat câteva zile această informaţie prin care acest domn Kos a făcut referiri foarte critice la adresa Curţii Constituţionale şi la adresa mea, ca ministru al Justiţiei. Am vrut să cunosc adevărul: dacă este opinia OECD sau a unui domn care înţeleg că a jucat fotbal, a arbitrat şi acum dă lecţii de morală în ceea ce priveşte anticorupţia”, spunea Toader, la Antena3.