Tudorel Toader, dezvăluiri șocante: Celebra scrisoare anti-Kovesi publicată în FT nu i-a aparținut - 'Am aflat după ce a apărut. A costat 40.000 de euro'

Tudorel Toader face dezvăluiri despre celebra sa scrisoare din FT: „Eu am aflat de scrisoare după ce a apărut. A costat 40.000 de euro” Dezvăluirile au fost făcut de fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, în emisiunea OFF/OnThe Record, pe Aleph News.

Financial Times a publicat în 2019 o scrisoare a ministrului român al Justiţiei, Tudorel Toader, în care acesta solicita ca Laura Codruţa Kovesi, fost procuror-şef DNA, să nu fie numită în funcţia de procuror-şef european. Totuşi, la mai bine de doi ani, Tudorel Toader spune în premieră că nu el a fost în realitate autorul scrisorii.

„Era procedura de desemnare a procurorului şef european, şi a apărut într-un ziar de peste ocean o scrisoare cu numele meu, ministru al Justiţiei încă, prin care o denigram pe doamna Kovesi. Eu am aflat de această scrisoare după ce ea a apărut în presa de peste ocean. Am întrebat (...) o doamnă 'care este plină de morală', mi-a dat un email pe care îl am şi acum în care care îmi zice: am trimis la ... Faptul era consumat orice aş fi spus”, a declarat fostul ministru al Justiţiei în emisiunea OFF/OnThe Record.

Tudorel Toader spune că a aflat ulterior şi suma pentru care a fost redactată şi publicată scrisoarea pe care n-a trimis-o el, dar în care a fost semnat.

„Când ne-am văzut faţă în faţă: zic - aveţi relaţii cu revista aia aşa mare, ca să vă publice acolo?- Zice: 'Da, noi avem cunoştinţe, 40.000 de euro, am rezolvat problema'", a mai precizat Tudorel Toader în cadrul emisiunii.

Fostul ministru spune că va face povestea publică: „Eu tot amân de o zi două să pun scrisoarea trimisă către revistă prin care cer simplu: 'Vă rog, a apărut la dumneavoastră, pe 7, la ora 14 şi 19 minute, 7 martie 2019, scrisoarea în care sunt semnat. Vă rog să ne spuneţi când aţi primit-o, de la cine aţi primit-o şi cât v-a plătit'. Eu ştiu răspunsul, dar să ne clarificăm. Şi dacă îl voi primi, sper că îl voi primi, îl voi face public, după cum voi face publică chiar şi scrisoarea."

Întrebat în cadrul emisiunii dacă persoana care a trimis scrisoarea la FT este din Justiţie sau din Politică, Tudorel Toader a precizat doar că este "o persoană omniprezentă".