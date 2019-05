Tudorel Toader îi răspunde lui Augustin Lazăr: 'Interesantă afirmația'

Fostul procuror general, Augustin Lazăr, afirmă că a plecat din funcţie când a hotărât el, după îndeplinirea misiunii profesionale, iar despre plecarea fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader spune că nu i s-a părut că a fost făcută "pe uşa din faţă". La rândul său, Tudorel Toader consideră interesantă afirmaţia despre condiţiile plecării lui Lazăr şi face precizări în legătură cu cererea de revocare a acestuia.

''Alta simpla precizare !

Interesanta afirmatia lui Augustin Lazar care spune ca " am plecat cand am vrut eu"/ a se citi de la Ministerul public !

Care sa fi fost motivele de refuzare a propunerii MJ, in sensul sesizarii CCR cu un conflict juridic de natura constitutionala, conflic rezultat din refuzul Presedintelui de revocare a Procurorului general ?

PS:

- motivele revocarii, suficiente prin continutul lor, au fost mentionate in propunerea de sesizare a CCR;

- exista jurisprudenta constitutionala, in sensul obligatiei de revocare;

- MJ nu putea sa sesizeze direct CCR !'', a scris Tudorel Toader.