Tudorel Toader îl compară pe Iohannis cu Băsescu: 'Eu nu cred că e necesară această îndrumare către judecătorii CCR'

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, reacţionează la sfaturile date de preşedintele Iohannis judecătorilor CCR. Toader spune că a văzut că preşedintele Iohannis, la fel ca Traian Băsescu, "dă indicaţii judecătorilor constituţionali să nu se grăbească şi să analizeze corect sesizarea", iar această afirmaţie nu era necesară.

"Am văzut din declaraţia preşedintelui, ca şi precedentul preşedinte, că dă indicaţii judecătorilor constituţionali să nu se grăbească şi să analizeze corect sesizarea. De unde ai deduce, că sfatul era necesar, era contrariu pentru că judecătorii se grăbeau sau pentru că analizau incorect. Eu nu cred că e necesară această îndrumare către judecătorii CCR. În al doilea rând, observaţi deciziile pe care Curtea le-a pronunţat cu privire la proiectele acestea de lege că în fiecare dintre ele a făcut referire - CCR - la standardele Comisiei de la Veneţia. Prin urmare, eu vă spun ceea ce am mai spus - faptul că atunci când CCR adoptă o decizie, indiferent care este soluţia, chiar dacă nu are un aviz cerut şi primit de la Comisia de la Veneţia, CCR ţine cont de standardele stabilite de Comisia de la Veneţia", a declarat Toader, potrivit news.ro.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, miercuri, că trimite la Curtea Constituţională întregul pachet al legilor justiţiei şi sesizează Comisia de la Veneţia, el adresând şi un apel CCR să nu se grăbească şi să conlucreze cu organismul european. Preşedintele a precizat că, după ce Curtea Constituţională se va exprima asupra actelor normative, va face o nouă analiză a legilor şi va decide atunci dacă se impune o nouă reexaminare a celor trei legi de către Parlament.

Vezi şi: Tudorel Toader, replică DURĂ pentru Klaus Iohannis: 'M-a surprins. Indirect critică decizia CCR' .