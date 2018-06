Tudorel Toader, informații de ultimă oră despre extrădarea Elenei Udrea și a lui Sebastian Ghiță

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat luni, la sediul instituției, că și-a îndeplinit la timp și concret obligațiile care îi revin cu privire la procedurile de extrădare în cazul Elenei Udrea și a lui Sebastian Ghiță.

„Procedura de extrădare este cea prevăzută de legea 302. Fac apel la dumneavoastră ca să reflectaţi realitatea aşa cum este ea, nu aşa cum o vor unii sau alţii. Şi în cazul Ghiţă, am trimis documentele pentru extrădare. Am rugat chiar în ziua respectivă de la direcţia de specialitate şi am comunicat exact documentele, data, procedura realizată. Ministerul Justiţiei, şi de data aceasta, ca de fiecare dată de altfel, şi-a îndeplinit la timp şi complet obligaţiile care-i revin. Nu uitaţi că avem obligaţii partajate, trebuie să vină de la instanţă, noi transmitem mai departe solicitarea respectivă”, a declarat Tudorel Toader.

Elena Udrea a fost condamnată, definitiv, de către judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție la șase ani de închisoare, în dosarul Gala Bute.