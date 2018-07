Tudorel Toader, luat peste picior după ce a cerut proiect pentru șefia DNA: Cum s-ar fi prezentat Dăncilă dacă trebuia să prezinte și ea

Realizatorul B1 Tv Radu Banciu a comentat în ediția de luni a emisiunii Lumea lui Banciu afirmațiile lui Tudorel Toader privind motivele pentru care a refuzat cele patru candidaturi la șefia DNA și cerința acestuia privind prezentarea unui proiect.

„Dacă ne-ar interesa, nu ne interează, dar dacă ne-ar interesa ce se întâmplă la DNA cu candidaturile respinse de Tudorel Toader, am putea insista un pic pe subiect. Știți că au fost patru candidați, toți în ceasul al 12-lea. Până la urmă niciunul dintre ei nu a fost agreeat de nenea Tudorel, care, o să vă surprindă, are nevoie de un proiect.

E o premieră într-adevăr pentru această țară, dar se pare că cineva i-a suflat la ureche lui Tudorel Toader că în secolul XXI, în general îndeprinderile, firmele și subiecții ar trebui să prezinte proiecte. Evident că cei patru candidați venise doar să facă elogiul activității DNA și să puncteze niște idei din astea destul de vagi. Se pregătise să taie porcul în ultima clipă, dacă nu și au apucat să o facă înainte ca Tudorel Toader să ajungă la masă, numai că acesta a scos din joben o hârtiuță pe care scria proiect.

Nimeni niciodată nu a încercat în România să cucerească o instituție pe bază de proiect. Ia imaginați-vă pe doamna Dăncilă cum ar fi putut ea să se prezinte, să candideze la șefia PSD pe baza unui proiect. Bineînțeles că așa ceva nu a existat niciodată", a comentat Radu Banciu, la B1 Tv.