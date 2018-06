Tudorel Toader, matinal la sediul Ministerului Justiției! Ministrul știe ce urmează să facă Iohannis în cazul Kovesi

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a ajuns luni în jurul orei 07.00 la sediul instituției, unde urmează să ajungă o delegație din partea Comisiei de la Veneția. La intrare, ministrul Justiției și-a exprimat convingerea că președintele Klaus Iohannis va semna decretul de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, în urma deciziei CCR de săptămâna trecută.

Anunț de ULTIMĂ ORĂ de la meteorologi - Fenomene extreme în România. Prognoza pe o săptămână

„Eu am declarat în repetate rânduri și vă asigur că astfel stau lucrurile, chiar dacă în spațiul public, din considerente diferite, au apărut și alte afirmații. Decizia produce efecte juridice, ca orice decizie – obligație în cazul acesta, de la momentul publicării în Monitorul Oficial. NUu avem termen. Am înțeles că domnia sa va citi, am înțeles că domnia sa va citi până va înțelege, iar eu îmi exprim aceeași convingere că își va îndeplini obligațiile. Să înțelegeți doar că am repetat ceea ce domnia sa a afirmat.”, a spus Tudorel Toader, la sediul Ministerul Justiției.