Tudorel Toader predă lecții opoziției, în Senat: Fiecare trebuie să ne cunoaștem competențele

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit în Senat, la Ora Guvernului, invitat fiind de grupul PNL. În cadrul dezbaterilor, Tudorel Toader a fost întrebat de ce nu a sesizat Comisia de la Veneția pe Legile justiției, însă a ținut să precizeze că în conformitate cu procedura el nu are acest drept.

”Am făcut și fac următorul apel: fiecare să ne cunoaștem competențele și să ne cunoaștem limitele acestor competențe. Am fost întrebat de ce nu am sesizat Comisia de la Veneția. Este adevărat că sunt membru al Comisiei de la Veneția, dar vă îndemn să verificați competenețele de sesizare a Comisiei de la Veneția. Dacă nu aveți răbdare, atunci doresc să vă reamintesc faptul că Înalta Curte a sesizat Comisia de la Veneția, însă li s-a răspuns că nu au drept de sesizare (...) la acest moment, ministrul Justiției nu are dreptul legal, procedural de a sesizat Comisia de la Veneția”, a declarat Tudorel Toader.