Tudorel Toader, tras de mânecă după moartea judecătorului Stan Mustață: 'Acum nu mai zice nimic?'

Judecătorul Stan Mustață a decedat, în noaptea de miercuri spre joi, din cauza unui infarct miorcardic suferit în timp ce i se făcea o dializă. Magistratul, care era încarcerat de mai bine de doi ani, avea cancer, dar suferea și din cauza unor probleme ale rinichilor. Jurnalista Sorina Matei îl taxează pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, care nu a avut nicio reacție referitoare la acest caz.

„Domn Tudorel care baga toate prostiile pe Facebook când are chef, chiar și in weekend, doar ca sa provoace conflicte fake sau sa se laude singur, acum nu mai zice nimic? Haide, domn Tudorel ca băgai tot timpul cu penitenciarele. Deși e o mafie acolo de nedescris pe care nu a curmat-o nimeni. Penitenciarele sunt la MJ, adică sunt in subordinea mata. Totuși, un om condamnat a murit, fiind plimbat aiurea prin penitenciare, scos aiurea din penitenciar și plimbat aiurea prin spitale.”, scrie Sorina Matei pe Facebook.