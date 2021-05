Tulcea: Doar un centru de vaccinare din judeţ foloseşte AstraZeneca

Vaccinarea împotriva COVID-19 fără programare a atras mai mulţi oameni în centrele de imunizare, dar nu şi la cele în care se foloseşte serul AstraZeneca, iar autorităţile din Tulcea au decis ca doar un singur centru din judeţ să folosească pentru imunizare acest produs, din cele trei care erau până acum.

Potrivit datelor furnizate duminică de prefectul Marcel Ivanov, în prima zi de imunizare fără programare la un centru din municipiu s-au prezentat 50 de persoane în plus faţă cele care s-au programat.

"Am fost plăcut surprins să constat că e multă lume afară şi înăuntru, iar fluxul e bine organizat. M-a interesat să văd câţi au venit fără programare. Ieri (sâmbătă - n.r.), au fost 50 de persoane, iar astăzi sunt mai multe şi e foarte bine", a declarat, pentru AGERPRES, prefectul Ivanov.El a mai spus că, în prezent, din cele trei centre din judeţ care foloseau serul AstraZeneca pentru imunizare, doar unul dintre ele mai funcţionează cu acest produs, cel din municipiul Tulcea."Fluxurile de vaccinare sunt transformate în Pfizer. De când a început vaccinarea în cabinetele medicilor de familie, 103 persoane s-au prezentat pentru imunizare, 30 dintre ele - în ultimele 24 de ore. Se constată că cererea creşte şi e îmbucurător", a menţionat Marcel Ivanov.La centrul care foloseşte serul produs de AstraZeneca, acolo unde vaccinarea se face fără programare de luna trecută, din cauza cererii reduse, cererea nu este la fel de mare."La prima doză, avem în general 10 persoane pe zi, iar restul sunt rapeluri. În medie, per total, avem aproape 30 de vaccinări. Ieri am avut 17 persoane", a afirmat coordonatorul centrului care foloseşte produsul Astra Zeneca, Raluca Irimia.Până pe data de 6 mai, în judeţul Tulcea s-au vaccinat 47.953 de persoane, iar dintre acestea 16.847 au făcut şi rapelul.