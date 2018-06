Tulcea: USR a depus o plângere penală împotriva Primăriei pentru furt

Organizaţia judeţeană a USR Tulcea a depus o plângere penală pentru săvârşirea infracţiunii de furt împotriva autorităţii locale, aceasta fiind a doua acţiune înregistrată de la începerea campaniei "Fără penali în funcţii publice", informează agerpres.ro.

Preşedintele organizaţiei judeţene a USR, Bogdan Paul Negrea, a declarat vineri, la o conferinţă de presă, că plângerea penală a fost depusă, joi, 31 mai, la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului, după ce cortul necesar desfăşurării campaniei, amplasat în Piaţa Tricolorului, a fost ridicat de autorităţi.Acest cort a fost instalat, potrivit sursei, după ce autoritatea locală nu a răspuns în termenul legal la o solicitare depusă de organizaţia partidului pe data de 25 aprilie, iar conform ordonanţei de urgenţă nr. 27/2003 privind aprobarea tacită cererea a fost considerată aprobată."Am notificat Primăria municipiului Tulcea, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi şi Poliţia Locală că autoritatea locală nu a respectat termenul prevăzut de lege pentru a răspund la o adresă şi că autorizaţia se consideră acordată. În notificare am menţionat că pe 30 mai am procedat la instalarea cortului în Piaţa Civică (fosta denumire a Pieţei Tricolorului, n.red.) şi am solicitat eliberarea documentului oficial prin care se confirme că nu s-a eliberat niciun răspuns în termenul prevăzut de lege şi am cerut să ni se dea autorizaţia oficială, ceea ce nu s-a întâmplat. A doua zi dimineaţa, pe 31 mai, cortul nostru a dispărut. Practic, Primăria ne-a furat cortul, fără nicio somaţie sau notificare", a menţionat Bogdan Paul Negrea.Cortul amplasat în Piaţa Tricolorului a costat, potrivit sursei, circa 2.000 de lei.Reprezentanţii Primăriei municipiului Tulcea au refuzat să comenteze acuzaţiile."Să lăsăm organele de anchetă să-şi facă datoria", a menţionat directorul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Tulcea, Florenţiu Constantin.La începutul lunii trecute, organizaţia judeţeană a USR Tulcea a depus plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea pentru abuz în serviciu şi executare cu rea-credinţă a funcţiei publice împotriva autorităţii locale în legătură cu perceperea unei taxe de peste 1.600 pe lună pentru amplasarea în centrul oraşului a unui cort în cadrul campaniei "Fără penali în funcţii publice"."Nu am primit niciun răspuns până acum la prima noastră plângere penală", a afirmat preşedintele organizaţiei judeţene a USR.Bogdan Paul Negrea a precizat că, până când organizaţia judeţeană a USR va primi un nou cort, campania 'Fără penali în funcţii publice' va continua în Piaţa Tricolorului cu o echipă mobilă care va fi însoţită de două steaguri mari inscripţionate USR.Până în prezent, potrivit liderilor USR, la nivelul judeţului Tulcea, în cadrul campaniei derulate la nivel naţional au fost strânse 5.000 de semnături.