TUPEU MAXIM A condus băut şi a fost prins de două ori în aceeaşi zi de poliţişti

Un bărbat din localitatea argeşeană Priboieni a fost reţinut, duminică, după ce a fost prins de două ori conducând un autoturism în timp ce se afla sub influenţa alcoolului, potrivit AGERPRES.

"În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Piteşti au depistat un bărbat de 39 de ani, din Priboieni, care conducea un autoturism pe raza municipiului Piteşti, aflându-se sub influenţa alcoolului. Bărbatului i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost înregistrat dosar penal conform art. 336 din Codul Penal", a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.Conform aceleiaşi surse, după câteva ore, poliţiştii au depistat acelaşi bărbat la volan, aflându-se tot sub influenţa alcoolului şi având, în plus, dreptul de a conduce autovehicule suspendat.Şoferul a fost condus la sediul Poliţiei Municipiului Piteşti pentru audieri, pe numele lui fiind emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore.