Tur de forță la Bruxelles al ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu

Vești bune în privința procesului de pregătire a preluării de către România a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, ieri, la Bruxelles, întrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, cu Alexander Italianer, secretarul general al Comisiei Europene, și cu comisarul european pentru Dezvoltare Regională, Corina Crețu.

Discuțiile s-au axat pe evoluția procesului de pregătire privind preluarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, ministrul delegat pentru Afaceri Europene prezentând eforturile depuse în ultima perioadă de Guvernul României pentru preluarea mandatului, începând cu 1 ianuarie 2019. „În ultimele luni, organizarea acestui moment important pentru viitorul parcurs al țării noastre în Uniunea Europeană a înregistrat evoluții semnificative pe toate palierele sale. Am realizat o primă formă a agendei de acțiuni pe care le vom organiza pe durata celor șase luni, în toată țara, și am finalizat deja trei runde de consultare internă privind identificarea tematicilor de interes ale mandatului, la nivelul ministerelor și instituțiilor publice, dar și al reprezentanților României din Comitetul Economic și Social European, Comitetul European al Regiunilor și Parlamentul European. De asemenea, am început o amplă campanie de evenimente publice dedicate promovării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și am încheiat cu succes programul-pilot de formare a funcționarilor din administrația publică centrală. Vom implica toate resursele disponibile în sistemul public, academic și asociativ, iar angajamentul întregului Guvern de continuare într-un ritm accelerat a procesului de pregătire a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene este unul ferm“, a declarat Victor Negrescu, a declarat Victor Negrescu, cu privire la întâlnirea avută cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen.

În cadrul întrevederii cu Alexander Italianer, secretarul general al Comisiei Europene, ministrul delegat a subliniat importanța unei ample cooperări cu Comisia Europeană, în demersurile de pregătire a preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, arătând că România rămâne angajată, de o manieră proactivă, în cooperarea la nivelul Uniunii Europene, în vederea consolidării pe mai departe a proiectului european. Discuțiile purtate cu comisarul european pentru Dezvoltare Regională, Corina Crețu, s-au axat pe tema agendei Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, ministrul delegat evocând liniile de abordare a Președinției sub aspectul obiectivului de a asigura un mandat eficient.

„România își propune să fie un mediator imparțial în exercitarea Președinției Consiliului Uniunii Europene, urmărind avansarea agendei europene prin acomodarea pozițiilor unui număr cât mai mare de state membre. Pe baza necesității de a axa politicile pe nevoile cetățenilor, programul de lucru al Președinției României se va concentra pe asigurarea implementării unor soluții incluzive și durabile, de care să beneficieze toate statele membre, pe menținerea unei Europe unite și puternice, precum și pe consolidarea rolului global al Uniunii Europene. Profit de ocazie pentru a le mulțumi domnilor Tranholm-Mikkelsen și Italianer, dar și doamnei comisar Crețu, pentru sprijin și pentru aprecierile acordate activității noastre“, a menționat Victor Negrescu.