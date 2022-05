Tur virtual al expoziţiei 'Building the Future. Together', prezentat de ICR în cadrul Romanian Design Week

Un tur virtual al expoziţiei „Building the Future. Together” va fi organizat în cadrul Romanian Design Week, sub semnul Noului Bauhaus European, anunţă Institutul Cultural Român.

Romanian Design Week, cel mai important festival multidisciplinar din România, organizat de The Institute şi prezentat de UniCredit Bank, aniversează 10 ani. Anul acesta, Romanian Design Week are loc în perioada 13 - 22 mai, sub conceptul #FORWARD, iar principala destinaţie din program este Combinatul Fondului Plastic, conform news.ro.

Tema ediţiei din acest an este născută din dorinţa de a investiga, a testa şi a proiecta scenarii pentru un viitor al comunităţilor creative, al inovaţiei, al incluziunii, al sustenabilităţii prin colaborare, pentru a avea oraşe şi comunităţi mai armonioase. Aceste elemente esenţiale ale temei de anul acesta sunt aduse în faţa publicului printr-o serie de expoziţii şi evenimente co-produse cu unele dintre cele mai relevante organizaţii creativ-culturale de pe plan local, punând bazele unui nou început, bazat pe experienţe, procese şi colaborări.

Institutul Cultural Român, în calitate de partener al festivalului, sprijină realizarea unui tur virtual al expoziţiei „Building the Future. Together”. Expoziţia face parte dintr-un program dezvoltat de The Institute, în parteneriat cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România, sub semnul Noului Bauhaus European.

„Building the Future. Together” este o expoziţie-experiment ce investighează impactul proceselor de co-creare, precum şi importanţa implicării civice şi a spaţiilor de dialog, amintind totodată de impactul multidisciplinarităţii şi al mişcării Bauhaus asupra societăţii moderne.

Expoziţia prezintă şase instalaţii originale interactive şi imersive, dezvoltate în parteneriat cu Local Design Circle, Nod Makerspace, România Tradiţiilor Creative, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, grupul de iniţiativă Berzei 21, BAZA. Instalaţiile reprezintă şi un pretext pentru demararea unor procese de consultare publică pe teme precum: comunităţile creative şi hub-urile culturale, co-crearea unui oraş mai prietenos, importanţa abordărilor multidisciplinare, ecosistemele urbane, tradiţiile creative şi revitalizarea spaţiilor prin cultură. Expoziţia poate fi vizitată la Galeria Nicodim din cadrul Combinatului Fondului Plastic, până pe 22 mai.

Turul virtual poate fi accesat la următorul link: https://my.matterport.com/show/?m=8qbDnPK5iVh

Noul Bauhaus European este o iniţiativă strategică a Comisiei Europene, un proiect care combină viziunea Pactului Verde european cu o schimbare concretă în comunitate. Un proiect transdisciplinar, Noul Bauhaus European îşi doreşte să stimuleze colaborarea şi să genereze noi scenarii şi moduri de a trăi şi lucra împreună.

Noul Bauhaus European duce mai departe tradiţiile şi valorile Şcolii Bauhaus, fondate în 1919, de Walter Gropius în Weimar, atunci capitală a Germaniei de după Primul Război Mondial. Mişcarea combina meşteşugurile şi artele plastice, devenind faimoasă pentru încercarea de a unifica principiile producţiei de masă cu viziunea artistică individuală, estetica, cu funcţia de zi cu zi. Punând folosirea inteligentă a resurselor şi creativitatea în prim-plan, Şcoala Bauhaus vorbeşte despre importanţa dialogului artistic multidisciplinar şi trans-disciplinar, despre puterea adaptabilităţii mediului artistic şi despre aportul pe care acesta îl poate aduce.

Programul ediţiei aniversare de 10 ani RDW reflectă rezultatele parteneriatelor strategice pe care The Institute le-a stabilit cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Institutul Cultural Român, Ordinul Arhitecţilor din Bucureşti, Uniunea Artiştilor Plastici, Combinatul Fondului Plastic, Asociaţia Baza.