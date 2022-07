Turbulențe majore în Uzbekistan: opoziția acuză că au fost omorâți mai mulți civili și mii de oameni au ajuns în spital/ Video

Președintele Uzbekistanului, Shavkat Mirziyoyev, a declarat duminică că există victime în rândul civililor și al forțelor de ordine după protestele din țară, iar un politician de opoziție, aflat în exil a declarat că cel puțin cinci persoane au fost ucise, scrie Reuters.

Mii de persoane au fost spitalizate în urma tulburărilor din capitala provinciei autonome Karakalpakstan din Uzbekistan, a anunțat site-ul de știri uzbek Daryo.uz, care a citat un oficial local, inormează Mediafax.

Acesta l-a citat pe Sultanbek Ziyayev, șeful Ministerului Sănătății din Republica Karakalpakstan, care a declarat că spitalele din orașul Nukus sunt pline de pacienți care au fost răniți în urma ciocnirilor dintre protestatari și forțele de securitate.

"Mii de răniți au fost spitalizați și sunt tratați", a declarat el, potrivit site-ului.

Într-o declarație postată online, președintele Mirziyoyev a declarat că revoltele au dus la "acțiuni distructive" în orașul Nukus, capitala regiunii Karakalpakstan din nord-vestul țării, unde oamenii au aruncat cu pietre, au provocat incendii și au atacat poliția.

"Din nefericire, există victime în rândul civililor și al forțelor de ordine", a spus el. Declarația nu a precizat numărul și natura victimelor.

Un politician al opoziției aflat în exil, Pulat Ahunov, a declarat pentru Reuters că, pe baza contactelor cu surse locale și a înregistrărilor video, cel puțin cinci persoane au fost ucise. El a spus că există rapoarte neconfirmate privind alte zeci de morți.

Ahunov a spus că oamenii nu au putut să se deplaseze și să obțină mai multe informații din cauza stării de urgență impuse de autorități.

Uzbekistanul este o fostă republică sovietică strict controlată, în care guvernul reprimă dur orice formă de disidență. Aceasta a fost a doua izbucnire a tulburărilor din Asia Centrală în acest an, după ce Kazahstanul a zdrobit protestele în masă în ianuarie, iar Rusia și alte foste republici sovietice au trimis trupe pentru a ajuta autoritățile să restabilească ordinea.

Protestele din Uzbekistan au fost provocate de modificările constituționale planificate, care ar fi privat Karakalpakstanul de statutul său autonom. Într-o răsturnare de situație, președintele a renunțat sâmbătă la aceste planuri.

Ahunov, președintele partidului de opoziție Berlik, a declarat pentru Reuters din Suedia că a condamnat utilizarea forței letale. "Autoritățile, de la început, ar fi trebuit să opteze pentru dialog și negocieri", a spus el.

El a spus că se teme de posibilitatea ca situația să degenereze într-un conflict etnic între uzbeci și karakalpaci, un grup minoritar care are propria limbă. Autoritățile au convocat o reuniune publică pentru marți pentru a discuta situația, a adăugat el.

Kazahstanul a declarat că este îngrijorat de evenimentele din Uzbekistan și a salutat măsurile luate de autorități pentru a stabiliza situația.

