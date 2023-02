Turcia cere ajutor internațional după cutremurul devastator: 'Am emis o alertă de nivelul 4' / Cel puțin 360 de persoane au murit

Cel puțin 360 de persoane au murit în urma dezastrului care a distrus sute de clădiri din sudul Turciei și nord-vestul Siriei. Se pare că 237 dintre victime se află în zonele controlate de guvern din Siria. Misiunea de căutare a victimelor este în desfășurare, astfel încât bilanțul s-ar putea modifica.

„Toate echipele noastre sunt în alertă. Am emis o alertă de nivelul 4. Este un apel, inclusiv la ajutor internaţional”, a anunţat la postul Haberturk ministrul turc de Interne Süleyman Soylu.

Guvernatorul provinciei Gaziantep i-a îndemnat pe locuitori să se adune afară.

Turcia se află într-una dintre zonele sesimice cele mai active seismic din lume

La sfârşitul lui noiembrie, un cutremur de magnitudinea 6,1 a avut loc în nord-vestul Turciei, soldat cu 50 de morţi şi pagube limitate, potrivit serviciilor turce de intervenţie.

În ianuarie 2020, un cutremur de magnitudinea 6,7 a avut loc în provinciile Elazig şi Malatya (est), soldat cu 40 de morţi.

În octombrie 2020, un seism de magnitudinea 8, în Marea Egee, s-a soldat cu 114 morţi şi peste 1.000 de răniţi în Turcia.

The level of destruction caused by the earthquake in Turkey makes it look like a war zone. This is utterly heartbreaking. Pray for Turkey and especially for the people trapped under the rubble. pic.twitter.com/PeqPXoNKlF