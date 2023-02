Turcii prinși sub dărâmături riscă să moară înghețați: misiune contracronometru pentru salvatori

E iarnă în toată regula în Turcia, iar cei prinși sub dărâmături în urma cutremurului riscă să moară înghețați!

Forțele de intervenție au astfel o misiune contracronometru, pentru a evita un număr chiar mai mare de victime. Chiar dacă au supraviețuit cutremurului, mulți turci prinși sub dărâmături – cel mai probabil în hainele subțiri, de casă – se confruntă deja la aceste ore cu lăsarea temperaturilor de sub zero grade Celsius.

De asemenea, mai mult de zece provincii din estul Turciei se află până marţi sub avertizări meteorologice cod galben şi portocaliu de vreme rece, potrivit serviciilor meteorologice de stat din Turcia, relatează CNN. Aceste avertizări meteorologice au fost emise pentru ninsori şi vânt, inclusiv în provinciile Osmaniye, Kahramanmaras, Adiyaman şi Malatya, care în ultimele 12 ore au fost zguduite de replici puternice ale seismului de suprafaţă care s-a produs luni dimineaţă. Temperaturile din zona de epicentru al cutremurului principal sunt prognozate să scadă în următoarele două zile.

Context

Peste 2.600 de oameni au murit în urma cutremurului care a lovit Turcia, potrivit ultimului bilanț disponibil până la publicarea acestei știri. Turcia a decretat doliu naționat timp de o săptămână. Siria își numără și ea morții, sute de victime fiind prinse sub dărâmături.