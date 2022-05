Turismul, printre cele mai slab plătite sectoare; 82% dintre angajaţi câştigă sub salariul mediu (platformă)

Turismul se plasează în rândul celor mai slab plătite sectoare din economie, la egalitate cu Sport & Wellness sau Pază şi protecţie, în condiţiile în care 82% dintre angajaţii din domeniu câştigă sub salariul mediu net pe economie, potrivit datelor unei platforme de recrutare, potrivit Agerpres.

"Turismul se numără printre domeniile cele mai afectate de evenimentele ultimilor ani. Începând însă cu luna martie a acestui an, care a adus ridicarea tuturor restricţiilor impuse de pandemie, volumul recrutărilor a atins din nou un maxim istoric şi în acest domeniu. Cu toate acestea, în plin sezon turistic, interesul candidaţi pentru joburile disponibile se menţine temperat, la acest lucru contribuind şi salariile mici pe care Turismul le oferă. Astfel, conform datelor Salario, comparatorul de salarii marca eJobs, 82% dintre angajaţii din domeniu câştigă sub salariul mediu net pe economie, care, în luna martie, a fost de 3.937 lei", se precizează într-un comunicat transmis luni AGERPRES.Cei mai mulţi angajaţi din Turism (42,2%) câştigă salarii cuprinse între 2.000 şi 3.000 de lei, iar 21,7% sub 2.000 de lei, mai arată datele Salario. În acelaşi timp, 14,2% obţin venituri cuprinse între 4.000 şi 7.000 de lei şi 4,1% ajung să depăşească suma de 7.000 de lei pe lună. Cu o medie salarială de 3.000 de lei net, Turismul se plasează astfel în rândul celor mai slab plătite sectoare din economie, la egalitate cu Sport & Wellness sau Pază şi protecţie, conform datelor citate."Deficitul de forţă de muncă din Turism reprezenta o problemă şi înainte de pandemie, însă acum aceasta s-a acutizat şi mai mult din cauza fenomenului cu care ne-am confruntat în ultimii doi ani, când am văzut o migrare masivă a candidaţilor către alte domenii, mai stabile, dar şi cu salarii mai mari. Cel mai mult se recrutează în acest moment agenţi de turism, recepţioneri şi personal pentru curăţenie", a declarat Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs România.Spre exemplu, un agent de turism câştigă în medie 2.600 lei net pe lună, conform datelor introduse până în acest moment în Salario de către specialiştii care activează în domeniu. Totuşi, la veniturile acestuia se mai adaugă comisionul din vânzări sau diverse bonusuri de performanţă. În perioada estivală, când şi activitatea este mai intensă, aceştia pot chiar să-şi dubleze salariul. În plus, ei pot beneficia de reduceri semnificative la achiziţionarea unor pachete de vacanţă, precizează sursa citată.Cele mai mici salarii medii nete introduse până în acest moment de către angajaţii din Turism sunt pentru joburile Hostess - 1.700 lei şi Barman - 1.750 lei.Pe de altă parte, pentru poziţii de management, în unele cazuri angajaţii pot câştiga şi de 3-4 ori mai mult decât salariul mediu pe poziţia respectivă. Pentru Director General, salariul maxim introdus în Salario pentru Turism este 18.000 lei în timp ce salariul mediu net la nivel naţional - 9.000 lei. Totodată, pentru postul de Director Financiar, salariul maxim introdus în Salario pentru Turism este 15.000 lei în condiţiile în care salariul mediu net la nivel naţional este 9.000 lei. De asemenea, pentru Bucătar-şef salariul maxim introdus în Salario pentru Turism este 15.000 lei, în timp ce salariul mediu net la nivel naţional este 4.000 lei.Oraşele cu cele mai mici salarii medii nete din Turism sunt Câmpina - 1.457 lei şi Reşiţa - 1.600 lei dar chiar şi în oraşele cu valori maxime ale salariului mediu, acestea se situează sub media pe economie, spre exemplu Bucureşti - 3.200 lei şi Cluj-Napoca - 3.000 lei.Lansată în 1999, eJobs este prima platformă de recrutare din România şi liderul pieţei locale de profil. Începând cu anul 2012, este parte a grupului Ringier AG, compania internaţională de media localizată în Zurich, Elveţia. Cele 4,6 milioane de CV-uri şi cele peste 1,3 milioane de aplicări lunare constituie cea mai mare bază de candidaţi activi din România. Mai mult de 2 milioane de utilizatori unici folosesc în fiecare lună serviciile platformei eJobs.ro, iar zilnic sunt actualizate 7.000 de CV-uri.