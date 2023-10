Turneul naţional Classic Unlimited 2023: Peste 1.500 de participanţi la concertele de pian organizate în locaţii iedite

"Cu un repertoriu divers care a cuprins piese din muzica clasică romantică, dar şi lucrări contemporane a trei compozitori români ce explorează influenţe de jazz, această ediţie a reuşit să ofere publicului cadrul perfect pentru a experimenta muzica clasică într-un mod inedit. Cu peste 1.500 de participanţi, sălile au fost pline în toate oraşele, susţinând şi încurajând misiunea proiectului de a aduce muzica clasică în spaţii neconvenţionale, relevante pentru comunităţile locale. Toate concertele au fost evenimente cu acces gratuit, iar publicul a arătat o deschidere deosebită şi un entuziasm aparte, în special în oraşele mai mici, apreciind în mod special piesele celor trei compozitori contemporani", se arată într-un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES.

Piesele au fost interpretate de pianistul Bogdan Vaida, iniţiatorul proiectului, care a vorbit despre experienţele trăite şi a punctat că aşteaptă să înceapă pregătirile pentru următorul turneu Classic Unlimited.

"Am avut privilegiul de a ne bucura, împreună cu publicul nostru, timp de o lună, de muzica minunată scrisă de Schubert, Enescu, Copland, Gershwin şi în special compozitorii contemporani Ciprian Pop, Şerban Marcu şi Cristian Bence-Muk. Am aflat pe parcursul turneului multe lucruri interesante despre oameni, despre locuri cu totul speciale din România şi am învăţat multe despre muzică, dar şi despre transportul de piane şi arta acordajului. Am terminat seria de concerte cu un amestec de sentimente: uşurare că am trecut cu bine peste provocări, recunoştinţă pentru privilegiul de a putea face muzică şi a ne bucura de ea, dar şi părere de rău că s-a terminat aşa de repede. Personal, de-abia aştept să încep pregătirile pentru următorul turneu Classic Unlimited", a declarat Bogdan Vaida, citat în comunicatul de presă.

Sursa citată menţionează că fiecare dintre cele nouă locaţii selectate pentru a găzdui concerte în cadrul ediţiei Classic Unlimited 2023 a avut o identitate distinctă şi o istorie aparte, transformând fiecare concert într-o experienţă cu totul unică.

"De la Biserica Romano-Catolică din Roşia Montană, un reper istoric, până la Mina Petrila din Petrila, fiecare loc a oferit o ambianţă specială. Colonia Pictorilor din Baia Mare şi Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei din Sighetu Marmaţiei au fost locuri cu poveşti încărcate, iar Biserica şi Claustrul Mănăstirii Franciscanilor din Gherla şi Grădina Botanică "Vasile Fati" din Jibou au adăugat note inedite acestei călătorii muzicale. De la atmosfera relaxată a Grădinii Zazen din Cluj-Napoca până la grandoarea Palatului Cultural din Blaj şi rafinamentul Casei Libertăţii Religioase din Cluj-Napoca, fiecare locaţie a fost aleasă pentru a oferi publicului muzica clasică într-un cadru cu totul special şi memorabil", se arată în comunicat.

Totodată, se precizează că turneul naţional de pian Classic Unlimited este inspirat de turneul Klassik Mittendrin, care a debutat în 2015 într-un atelier de motociclete din Germania, când pianistul Bogdan Vaida a avut ideea de a scoate muzica clasică din sălile de concert, din dorinţa de a o face mai accesibilă publicului larg.

"Doi ani mai târziu, proiectul a ajuns în România. În cele şase turnee de până acum, peste 10.000 de persoane au luat parte la cele 65 de concerte Classic Unlimited care au avut loc în 51 de locuri neconvenţionale din România. (...) Din 2015 încoace, Bogdan Vaida a susţinut, în cadrul turneelor Klassik Mittendrin şi Classic Unlimited, peste 100 de concerte în cele mai neaşteptate locuri din România, Germania şi Elveţia, într-o încercare de a duce muzica mai aproape de oameni", menţionează sursa citată.