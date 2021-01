Twitter continuă epurările în rândul republicanilor. A fost suspendat contul unei parlamentare `de extrema dreaptă`

Twitter a suspendat temporar la sfârşitul săptămânii trecute contul unei parlamentare americane republicane din rândul mişcării de extremă dreapta, adeptă a teoriei conspiraţiilor, pentru că a încălcat regulile de integritate a discursului pe reţeaua socială, au făcut cunoscut Twitter şi biroul parlamentarei, notează AFP preluat de agerpres.

Marjorie Taylor Greene, aleasă de curând în Congresul SUA din partea statului Georgia (sud), nu îşi ascunde afinităţile cu mişcarea complotistă QAnon. Ea a scris mai devreme duminică pe Twitter mesaje despre alegerile din Georgia, afirmând că au fost fraudate.

the cold hard truth...



...It was all of you who arrogantly sat on your ass, refusing to listen to the people who pay for everything, and changed nothing to these scam elections that turned Georgia’s 2 RED Senate seats blue.



When hundreds of people are signing affidavits...