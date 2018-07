U Banca Transilvania Cluj a tranferat un internațional bulgar

Fundaşul bulgar Stanimir Marinov este noul jucător al formaţiei U Banca Transilvania Cluj, medaliată cu bronz în 2018. Marinov, titular în naţionala ţării sale, va evolua cu noua sa echipă şi în FIBA Europe Cup.

Marinov a jucat ultima dată la campioana Bulgariei, Levski Lukoil, are 1,93 metri înălţime şi 26 de ani.

A mai jucat la Balkan Botevgrad, Levski Sofia, Euroins Cherno More, Sigal Priştina, Cherkasy.

Stanimir Marinov este şi component al naţionalei Bulgariei, cu care a jucat cel mai recent în calificările World Cup.

”Îi urăm bun venit lui Stanimir Marinov! Este un jucător creativ, care poate să joace pentru echipă sau să marcheze puncte, este fundaşul principal al echipei naţionale de seniori a Bulgariei. Ne bucurăm că am reuşit să îl aducem şi sperăm să fie o piesă importantă în angrenajul echipei”, a declarat antrenorul echipei clujene, Mihai Silvăşan.

La rândul său, Marinov a precizat: ”Sunt bucuros, consider că acest transfer este un pas înainte în cariera mea. Ştiu că voi da ce am mai bun pentru noul meu club şi sper să ajut Clujul să rămână o echipă învingătoare. Am urmărit echipa şi campionatul românesc de mult timp şi cred că clubul a făcut o treabă foarte bună în ultimii ani. Am discutat şi cu Hristo Nikolov, el a jucat în România şi la Cluj, este unul dintre oamenii care mi-a recomandat să vin aici, mi-a spus doar lucruri bune atât despre oraş, cât şi despre club. Nu doar el mi-a spus aceste lucruri bune, toată lumea cu care am vorbit a avut opinii pozitive despre tot ce înconjoară echipa”.

Medaliată cu bronz în stagiunea 2017-2018, U BT Cluj va evolua în viitorul sezon şi în FIBA Europe Cup, începând cu turul 2, pentru calificarea în grupele competiţiei.