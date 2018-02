U BT Cluj a reuşit calificarea în play-off-ul FIBA Europe Cup la baschet

Campioana en-titre a României, U BT Cluj, a învins, miercuri, scor 77-71 (36-36), echipa Keravnos, în ultimul meci din faza secundă a grupelor FIBA Europe Cup. Meciul a fost deschis prin aruncarea Simonei Halep, aflată la Cluj-Napoca pentru a susţine echipa României în FedCup, cu Canada, şi le-a purtat noroc ardelenilor.

Principalii marcatori ai partidei au fost Watson 20 puncte, Kromah 16, pentru U BT Cluj, respectiv King şi Abukar, câte 15, pentru Keravnos. În cealaltă partidă a grupei L, disputată la aceeaşi oră cu meciul de la Cluj-Napoca, Donar Groningen a câştigat cu ultima clasată, Belfius Mons-Hainaut, scor 96-72, şi a obţinut calificarea în faza play-off. Donar Groningen (10 puncte) şi U BT Cluj (9) se califică în faza play-off.

Partida de la Cluj-Napoca, disputată în Sala ”Horia Demian”, de 2.525 de locuri, datorită faptului că BT Arena este ocupată în vederea disputei România – Canada, din FedCup, a fost deschisă de Simona Halep, care a savurat momentul şi s-a bucurat de aprecierea fanilor.

”Astă seară am avut parte de o surpriză plăcută. Am susţinut echipa U BT Cluj şi am dat lovitura de start la meciul din FIBA Europe Cup”, a scris Simona Halep pe Facebook, postând şi câteva fotografii în timpul partidei de baschet.

În primele cinci meciuri din grupa L, U BT Cluj a obţinut următoarele rezultate: 73-77 şi 72-92 cu Donar Groningen, 85-81 şi 80-77 cu Belfius Mons-Hainaut şi 71-67 cu Keravnos.

U BT Cluj a încheiat grupa E preliminară pe prima poziţie, cu 11 puncte, iar conform regulamentului a continuat în grupa L, adversare fiind echipele Donar Groningen (Olanda), Keravnos (Cipru) şi Belfius Mons-Hainaut (Belgia).

Primele două clasate în fiecare din cele patru grupe ale fazei a doua se vor califica în optimile de finală, unde vor ajunge şi opt formaţii eliminate din Basketball Champions League.

U Banca Transilvania Cluj a început sezonul în Basketball Champions League, dar a fost eliminată în turul doi de formaţia germană MHP Riesen Ludwigsburg, având astfel dreptul de a continua în grupele FIBA Europe Cup.

În grupa I a competiţiei evoluează şi Vlad Moldoveanu, cu Demir Inşaat (Turcia).

Alte trei echipe româneşti – Steaua Bucureşti, CSM Oradea, CSU Sibiu – au disputat partide în preliminariile FIBA Europe Cup, dar au fost eliminate în primul sau al doilea tur. U BT Cluj a rămas astfel singura reprezentantă a României în cupele europene, conform news.ro.