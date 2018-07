U2, record istoric - Pentru prima dată în 17 ani, pe primul loc în topul Dance Club Songs al Billboard

Trupa irlandeză U2 a ajuns, pentru prima dată în ultimii 17 ani, pe primul loc în topul Dance Club Songs al Billboard, cu piesa „Love Is Bigger Than Anything in Its Way”.

Single-ul este inclus pe albumul „Songs of Experience” (2017), care a ajuns pe primul loc în Billboard 200 în luna decembrie.

Piesa a fost remixată de Cheat Codes, Will Clarke şi Funk Hunters, între alţii.

„Una dintre plăcerile mele este să ascult cum piesele noastre sunt reinterpretate sau mixate de colaboratorii noştri. Este cu atât mai frumos să aflu că multor oameni le-au plăcut remixurile «Love is Bigger»”, a spus chitaristul The Edge pentru Billboard. „Să fie pe primul loc în topul Billboard Dance Club Songs este ceva uriaş”.

Cel mai recent, o piesă U2 s-a aflat în fruntea acestui clasament în februarie 2001, cu „Beautiful Day”, al treilea single al trupei care s-a clasat pe primul loc, după „Discoteque” (martie 1997) şi „Lemon” (decembrie 1993), scrie News.ro.

În total, U2 a avut 12 piese în clasamentul Dance Club Songs. Prima a fost „I Will Follow” (locul 34, în mai 1981).

Trupa U2, înfiinţată în 1976 la Dublin, este formată din solistul Bono (Paul Hewson), chitaristul The Edge (David Evans), basistul Adam Clayton şi toboşarul Larry Mullen Jr. Stilul muzical al grupului s-a înscris iniţial în curentul post-punk, însă a evoluat ulterior şi a încorporat influenţe din multe alte genuri. Albumele de studio ale formaţiei, între care se remarcă „The Joshua Tree” (1987), „Achtung Baby” (1991), „Pop” (1997), „All That You Can't Leave Behind” (2000) şi „How to Dismantle an Atomic Bomb” (2004), au fost vândute în peste 170 de milioane de copii pe plan mondial.

U2 a câştigat 22 de premii Grammy - mai mult decât oricare altă formaţie din lume - şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2005.