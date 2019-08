Uber a deschis la Bucureşti cel mai mare centru regional de asistenţă pentru şoferii şi partenerii companiei

Compania Uber a inaugurat marţi la Bucureşti cel mai mare centru din Europa Centrală şi de Est care oferă asistenţă către şoferii şi partenerii firmei din România, centru la care aceştia pot intra în contact direct cu reprezentanţii Uber pentru a discuta diverse probleme, relatează agerpres.

Managerul de Operaţiuni Suport pentru Europa Centrală şi de Est al Uber, Andreea Ticărău, a precizat că acest centru are 11 experţi disponibili pentru interacţiunea cu şoferii şi partenerii Uber România."Investiţia se ridică la un sfert de milion de dolari, noul spaţiu are 320 metri pătraţi şi este gândit în a le oferi şoferilor şi partenerilor noştri cel mai bun suport. Centrul din România este cel mai mare din Europa Centrală şi de Est. Pentru noi este un centru important deoarece acesta este singurul loc în care şoferii şi partenerii au oportunitatea de a comunica în persoană cu membrii echipei Uber. Avem aici întreaga echipă, 11 experţi. Sunt cei care îi ajută pe şoferii şi partenerii noştri zi de zi, sunt foarte bine pregătiţi atât în a îi ajuta pe şoferii şi curierii noi, cât şi pe cei cu mai multă experienţă care pot întâmpina diverse dificultăţi", a precizat Andreea Ticărău.Aceasta a explicat că şoferii şi partenerii Uber pot apela la noul centru pentru a primi consultanţă în urma unor conflicte cu clienţii."Şoferii ne vizitează pentru crearea conturilor, pentru a primi informaţii în legătură cu utilizarea aplicaţiei, diverse incidente, accidente şi poate chiar unele conversaţii dificile cu utilizatorii. Şoferii ne mai vizitează pentru că doresc să îşi discute ratingul. (...) De asemenea, şoferii ne mai vizitează pentru a ne preda obiecte pierdute de pasageri în timpul curselor, pe care noi încercăm să le înapoiem proprietarilor. Am afişat un mic muzeu al lucrurilor pe care le-am găsit din timpul curselor pe care le-am găsit în timpul curselor Uber, avem chiar şi un aspirator - toate sunt nerevendicate, dar noi le păstrăm pentru orice eventualitate", a adăugat reprezentanta Uber.Managerul general al Uber Romania, Nicoleta Schroeder, a precizat că noul centru de suport va ajuta şoferii interesaţi în procesul de licenţiere."Nu cred că e un secret pentru nimeni că avem o nouă legislaţie, pentru care noi am luptat mult, a fost un proces foarte lung, undeva la mai bine de patru ani. La fel de importantă considerăm că a fost şi petiţia unde mai bine de 400.000 de oameni au cerut autorităţilor să reglementeze industria de ride-sharing. Nu mai vorbim numai de un serviciu mic, ci vorbim de o întreagă industrie care oferă servicii de ride-sharing. Aici ne aflăm, România se alătură într-un final celorlalte ţări care au decis să implementeze în moduri similare această activitate. (...) Concret, vom avea reprezentanţi de la şcolile de atestare profesională, care la primul contact al unui şofer cu Uber vor oferi toate informaţiile necesare, fie că vorbim de documente, fie că vorbim de informaţii cerute de parteneri, tocmai pentru a ajuta partenerii să treacă de testele şi de paşii necesari autorizării în timpul cel mai scurt", a afirmat Nicoleta Schroeder.Managerul general al Uber pentru Europa Centrală şi de Est, Ash Kebriti, a caracterizat deschiderea noului centru de asistenţă drept un angajament pentru piaţa românească a Uber."Această investiţie, care valorează un sfert de milion de dolari, reprezintă un angajament pe care ni l-am luat pentru piaţa reprezentată de România pentru Uber. Cifrele vorbesc de la sine: în ultimii 4 ani s-au lansat servicii de ride-sharing în 5 oraşe româneşti: Braşov, Cluj, Timişoara, Bucureşti şi Iaşi. Pe termen mediu, vrem să devenim o platformă multi-mobilă, ceea ce e felul extravagant de a spune că vrem ca oricine să deschidă aplicaţia şi să ajungă oriunde în modul cel mai eficient şi cel mai liber, fie că folosesc vehicule, vehicule electrice, biciclete, trotinete sau altceva, adică folosind toată paleta de mijloace de transport disponibile pentru a vă deplasa acolo unde vreţi, sau să vă aduceţi prânzul, sau pentru altceva", a comentat managerul general al Uber pentru Europa Centrală şi de Est.