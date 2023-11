Ucraina a parcurs un drum enorm în perspectiva aderării la UE. Declarațiile lui Zelenski după vizita Ursulei von der Leyen

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sâmbătă, într-un discurs, că Ucraina a parcurs un drum enorm în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, el menţionând că transformarea statului, necesară, continuă.

“Astăzi, a avut loc o vizită foarte importantă. Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene. Chiar înainte de raportul Comisiei Europene privind respectarea de către noi a recomandărilor pentru deschiderea negocierilor de aderare. Ne aşteptăm la o astfel de decizie politică în cursul acestui an.

Am fost foarte activi pe tot parcursul anului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a acestor recomandări. Am adoptat legislaţie, am implementat soluţii sistemice şi ne consolidăm instituţiile statului. Oferim agenţiilor de aplicare a legii şi anticorupţie mai multe oportunităţi de a lucra eficient. Am abordat, de asemenea, problemele comunităţilor naţionale. Întregul spectru definit de Comisia Europeană.

Cu toate acestea, doresc să subliniez că nu este ceva ce cineva din Europa, de la Bruxelles, îi spune Ucrainei să facă. Transformarea statului nostru este ceva ce ne trebuie nouă înşine”, a spus Zelenski, conform news.ro.

El a precizat că Ucraina poate obţine rezultate semnificative atunci când lucrează unită şi cu încredere.

“Ucraina a parcurs un drum enorm - de la un punct în care mulţi nu credeau în posibilitatea alinierii noastre cu Uniunea Europeană în timpul unui război pe scară largă, până la obţinerea statutului de ţară candidată cu o viteză record şi îndeplinirea condiţiilor necesare pentru deschiderea negocierilor.

Aceasta este dovada, de fiecare dată, că Ucraina poate obţine rezultate semnificative atunci când lucrează unită, cu încredere, în interesul independenţei noastre şi al tuturor ucrainenilor. Continuăm să ne transformăm statul pentru a fi cu adevărat pregătit pentru aderarea deplină la UE, adaptând toate instituţiile noastre, toate standardele noastre la normele europene”.

Începând de acum, “înţelegem care sunt următorii paşi pe care îi va face ţara noastră”, a adăugat Zelenski.

“Astăzi, după întâlnirea cu Ursula von der Leyen, am menţionat deja unele dintre ele, cum ar fi un proiect de lege care oferă Procuraturii specializate anticorupţie mai multe posibilităţi de a lucra eficient şi o lege privind lobby-ul, care ar fi trebuit să fie adoptată cu zeci de ani în urmă. Vom aborda şi alte aspecte necesare.

Noi toţi cei din Ucraina ar trebui să ne obişnuim deja cu faptul că politica noastră internă este politica de integrare europeană şi este ceea ce ne aduce mai aproape de momentul în care steagul ucrainean se va afla la Bruxelles alături de toate celelalte steaguri ale statelor membre ale UE. Astăzi, din partea preşedintei Comisiei Europene, am auzit semnale pozitive cu privire la progresele noastre în vederea începerii negocierilor.

Bineînţeles, am discutat toate problemele noastre fundamentale: sprijinul pentru Ucraina - de lungă durată şi divers, noi sancţiuni împotriva ocupantului, eforturile noastre comune în ceea ce priveşte activele ruseşti îngheţate, care ar trebui folosite pentru a compensa daunele provocate de agresiunea rusă.

Îi mulţumesc doamnei preşedinte von der Leyen pentru sprijinul său puternic şi hotărât”.

Zelenski a mai spus că sâmbătă dimineaţă s-a alăturat Ursulei von der Leyen pentru a-i felicita pe lucrătorii feroviari cu ocazia zilei lor profesionale.

“Acum, în timpul războiului pe scară largă, a devenit evident pentru toată lumea cât de importantă este munca lucrătorilor noştri feroviari pentru ţară şi pentru viaţa normală a oamenilor noştri.

Este vorba nu doar de transport, ci şi de una dintre pietrele de temelie ale rezilienţei noastre. Este o salvare a oamenilor. Implică adesea eroismul multor bărbaţi şi femei care, sub o ameninţare constantă şi în special în primele săptămâni ale războiului pe scară largă, au continuat să lucreze de dragul oamenilor şi al apărării noastre.

Este esenţial să ne amintim de fiecare dintre cei care şi-au dedicat viaţa pentru a asigura rezistenţa Ucrainei. Diferite persoane. Eroii noştri de pe linia întâi. Oameni de diferite profesii care contribuie. Trebuie să fim recunoscători. Trebuie să păstrăm unitatea. Trebuie să ne asigurăm că mergem împreună pe calea pe care ne-a fost destinată de soarta noastră. Să protejăm Ucraina şi să transmitem copiilor, nepoţilor noştri o viaţă sigură garantată.

Glorie tuturor celor care luptă pentru Ucraina! Războinicilor, vă mulţumesc! Le mulţumesc tuturor celor care ne ajută!

Ucraina este şi va rămâne independentă şi liberă. Sunt încrezător în acest lucru”, a adăugat el.