Ucraina a semnat declarația privind intenția de aderare la UE: 'Trebuie să parcurgem acest drum rapid. Să ne facem partea noastră de treabă fără cusur'

Autoritățile din Ucraina au semnat o declarație comună privind intenția de aderare la UE, potrivit BBC, scrie Mediafax.

Zelenski a explicat pe Telegram că declarația comună este un „semnal al unității tuturor ramurilor puterii" și o dovadă că Ucraina este hotărâtă să își atingă obiectivul strategic de a deveni membru cu drepturi depline al UE.

Președintele Volodimir Zelenski a adăugat că drumul Ucrainei către aderare nu ar trebui să dureze ani sau decenii.

„Trebuie să parcurgem acest drum rapid. Să ne facem partea noastră de treabă fără cusur", a adăugat el.

Anterior, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că aderarea la UE este „la îndemâna" Ucrainei, dar a îndemnat țara să continue reformele anticorupție.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la doar cinci zile după invazia Rusiei din 24 februarie, iar blocul celor 27 de membri a acceptat candidatura sa la 23 iunie, într-un semnal puternic de susținere.

Totuși, specialiștii estimează că procesul de aderare ar putea dura mulți ani.

The #EU flag was solemnly planted in the #Ukrainian parliament. pic.twitter.com/0pW9zdKiyb