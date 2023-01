Ucraina, acord privind finanțarea și rezervarea cantităților suplimentare de gaze

Naftogaz din Ucraina a ajuns la un acord privind finanțarea și rezervarea unor cantități suplimentare de gaze naturale pentru actualul sezon de încălzire în timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, a declarat CEO-ul Naftogaz, Alexei Chernyshov, scrie interfax.com.

"Am convenit cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare [BERD] cu privire la mecanismele de finanțare a achizițiilor de gaze suplimentare de care are nevoie Ucraina, am convenit cu partenerii noștri occidentali - BERD, Norvegia, SUA, Germania, Franța, Canada și Regatul Unit - cu privire la finanțarea pentru această achiziție și am convenit cu companiile de petrol și gaze de top cu privire la rezervarea sumelor necesare, Presa ucraineană l-a citat miercuri pe Chernyshov într-o postare pe rețelele de socializare.

"Le mulțumesc partenerilor pentru sprijinul puternic acordat Ucrainei și sectorului nostru energetic", a spus el.

După cum s-a raportat, Chernyshov a anunțat la sfârșitul lunii decembrie 2022 un acord pentru a cumpăra 350 de milioane de metri cubi de gaze naturale de la Equinor din Norvegia, precum și achiziționarea a încă 100 de milioane de metri cubi pe piață de la vânzătorii autorizați BERD.

Următorul obiectiv, potrivit lui Chernyshov , este de a primi o cantitate suplimentară de până la 2 bcm (miliarde de metri cubi) de gaze pentru producerea de energie electrică în urma daunelor cauzate infrastructurii energetice a Ucrainei.