Ucraina bate obrazul Croației, după declarațiile președintelui Milanovic: 'Și-a demonstrat disprețul și ingratitudinea faţă de ajutorul acordat'

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a convocat-o marţi pe ambasadoarea croată la Kiev, Anica Djamic, pentru a protesta faţă de declaraţiile preşedintelui Croaţiei, Zoran Milanovic, pe tema tensiunilor dintre Ucraina şi Rusia, instigate - potrivit liderului de la Zagreb - de SUA, informează EFE, conform AGERPRES.

''Preşedintele croat şi-a demonstrat dispreţul şi ingratitudinea faţă de ajutorul pe care Ucraina şi ucrainenii le-au oferit Croaţiei în lupta sa pentru independenţă şi în lupta împotriva incendiilor devastatoare de anul trecut'', a transmis MAE ucrainean într-un comunicat.Milanovic a acuzat marţi SUA de criza din Ucraina şi a declarat că, în caz de escaladare, în calitatea sa de comandant al forţelor armate ale acestei ţări membre a NATO va retrage militarii croaţi aflaţi în zona de conflict.''În caz de escaladare, Croaţia îşi va retrage până la ultimul soldat. Noi nu avem nimic de-a face cu asta sau nu vom avea. Vă garantez eu acest lucru'', a declarat Milanovic în faţa presei de la Zagreb.Şeful statului croat a dat vina pentru criza actuală pe preşedintele american Joe Biden şi pe ''ulii lui''. ''Această criză nu are nimic de-a face nici cu Ucraina şi nici cu Rusia, are de-a face cu dinamica politicii interne a lui Joe Biden şi a administraţiei sale'', a insistat el, adăugând că o soluţionare a crizei trebuie să ţină cont de interesele de securitate ale Rusiei.''Totul se întâmplă în anticamera Moscovei, capitala Rusiei. Este nevoie să se găsească, şi se va găsi, o rezolvare care să ţină cont de interesele de securitate ale Rusiei'', a apreciat preşedintele Croaţiei, care a apreciat totodată că ''locul Ucrainei nu este în NATO''.Potrivit Kievului, declaraţiile lui Milanovic ''transmit discursul propagandei ruse şi nu corespund poziţiei oficiale coerente a Croaţiei în sprijinul suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei''.În plus, cuvintele preşedintelui croat ''afectează relaţiile bilaterale şi subminează unitatea Uniunii Europene şi a NATO în faţa actualelor ameninţări la adresa securităţii Europei'', potrivit MAE de la Kiev.''Suntem convinşi că această ingratitudine este o trăsătură personală a caracterului (lui Milanovic) şi nu se extinde la poporul croat, de care ne leagă prietenia şi respectul reciproc'', se mai menţionează în comunicatul difuzat de diplomaţia ucraineană.Kievul a cerut totodată preşedintelui croat ''o dezminţire publică'' a declaraţiei sale şi şi-a exprimat încrederea în sprijinul Zagrebului faţă de parcursul european şi euroatlantic al Kievului şi în continuarea ''relaţiilor de prietenie'' dintre cele două ţări.