Ucraina, bilanț la două luni de război: aproape 22.000 de soldați ruși au fost uciși/ Rusia oferă cifre mult mai mici

Ministerul ucrainean de Externe anunţă, într-un bilanţ publicat de Paşte pe Twitter, că aproximativ 21.800 de militari ruşi au fost ucişi în Ucraina de la începutul războiului, în urmă cu exact două luni.

Guvernul de la Kiev mai anunţă în acest bilanţ că a doborât 179 de avioane şi 154 de elicoptere şi a distrus 873 de tancuri ruseşti.

Ucrainenii şi ruşii duc un adevărat război al cifrelor în privinţa bilanţului morţilor.

Rusia a recunoscut ”pierderi militare importante” şi o ”imensă tragedie”, prin purtătorul de cuvânt al preşedinelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

Însă ruşii anunţă un bilanţ mult mai mic.

Într-un ultim bilanţ, prezentat la 29 martie, Moscova anunţa 1.351 de morţi şi 3.825 de răniţi în armata rusă.

Information on Russian invasion



Losses of the Russian armed forces in Ukraine, April 24 pic.twitter.com/Ct2Ylthjck