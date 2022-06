Reacție nervoasă a Ucrainei după ce Eurovisionul se va muta la Londra: Am câștigat cinstit și nu vom lăsa lucrurile așa

Oleksandr Tkacenko, ministrul ucrainean al Culturii, a anunţat vineri că Ucraina va cere discuţii suplimentare cu privire la decizia EBU legată de organizarea Eurovision 2023.

Eurovision Song Contest 2023 nu va putea fi organizat în Ucraina, având în vedere războiul - a anunțat vineri Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), adăugând că este în discuții cu BBC pentru a-l găzdui în Marea Britanie.

Reamintim că Eurovision 2022 a fost câștigat de Ucraina, cu piesa „Stefania” a trupei Kalush Orchestra, astfel că Kievul ar fi urmat să organizeze următoarea ediție a concursului.

„Ucraina nu este de acord cu natura unei astfel de decizii - am fost puşi în faţa faptului împlinit, fără discuţii sau alte opţiuni. Dar credem ferm că avem toate motivele să negociem pentru găsirea unei soluţii care să satisfacă toate părţile.

Am câştigat cinstit Eurovision şi am îndeplinit toate condiţiile la termen în ceea ce priveşte procesul de aprobare a organizării concursului în Ucraina - am oferit răspunsuri şi garanţii de securitate şi posibile locuri pentru concurs.

Găzduirea Eurovision 2023 în Ucraina este un semnal puternic către întreaga lume care susţine acum Ucraina. Vom cere schimbarea deciziei, pentru că noi credem că vom putea îndeplini toate cerinţele, după cum am subliniat în dialogul cu EBU.

De aceea cerem negocieri suplimentare cu privire la găzduirea Eurovision 2023 în Ucraina”, a scris Oleksandr Tkacenko, ministrul ucrainean al Culturii, pe Facebook, potrivit News.ro.

Organizatorii Eurovision: „În circumstanţele actuale, nu pot fi îndeplinite condiţiile de securitate”

Vineri, Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a anunţat că Eurovision 2023 nu va putea fi organizat în Ucraina.

„Având în vedere războiul care are loc după invazia Ucrainei de către Rusia, EBU a evaluat situaţia şi a realizat un studiu de fezabilitate foarte cuprinzător, în consultare cu AU:PBC şi specialişti externi, în special pentru a revizui problemele de securitate”, a precizat EBU.

La capătul acestei analize, EBU a concluzionat că „în circumstanţele actuale, UA:PBC nu este în măsură să îndeplinească condiţiile de securitate şi operaţionale necesare pentru a găzdui, organiza şi produce Concursul Eurovision potrivit dispoziţiilor prevăzute de regulament”.

EBU a notat că se află acum în discuţii cu BBC, al cărui candidat Sam Ryder a ajuns pe locul al doilea în competiţia din luna mai de la Torino. „Aceste discuţii vor avea ca scop stabilirea dacă Eurovision Song Contest 2023 poate avea loc în Regatul Unit”.

La 15 mai, a doua zi după victoria trupei ucrainene Kalush Orchestra, preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că, potrivit tradiţiei, Ucraina va organiza competiţia. „Anul viitor, Ucraina va găzdui Eurovision!”, a spus el. „Pentru a treia oară în istoria sa. Şi, cred, nu ultima. Vom face tot posibilul pentru a primi într-o zi participanţii şi oaspeţii Eurovision în oraşul ucrainean Mariupol. Liber, paşnic, reconstruit!”.