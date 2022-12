Ucraina inundă piața cu grâu ieftin. Fermierii români au rămas cu marfa pe stoc

În încercarea de a rămâne competitivi, producătorii și traderii ucraineni vând în continuare grâul de panificație cu discount. Prețul pentru o tonă ajunge și la 275 dolari, cu mult sub prețurile oferite de celelalte state europene, inclusiv România. Avantajul României rămâne prețul bun al transportului, dar acesta nu este nici pe departe suficient. Fermierii locali care au mizat pe prețuri și mai bune au rămas cu marfa pe stoc. 600.000 de tone de grâu din Ucraina și-a găsit cumpărători în România, anunșă economica.net.

România nu pare a putea profita în acest an comercial de poziția UE pe piața mondială a cerealelor. Deși exporturile totale ale UE au crescut în primele 24 de săptămîni ale anului comercial cu aproximativ 6%, până la 15,3 milioane de tone, livrările României sunt în picaj direct, potrivit ultimelor date ale Comisiei Europene. Până în data de 11 decembrie, am exportat în afara UE doar 1,8 milioane de tone de grâu comun, cu 52,6% sub nivelul raportat în perioada iunie-noiembrie 2021.

Iar România nici nu face comerț intracomunitar cu grâu.

„Comerțul intracomunitar se rezumă doar la grâu cu un procent foarte mare de proteină care ajunge în Italia, pentru procesare. Iar exporturile s-au diminuat. Așa se face că anul acesta au rămas stocuri foarte mari de grâu nevândut. Micii fermieri au practicat retenția crezând că vor profita de prețuri și mai mari, ceea ce nu s-a mai întâmplat. În plus, în piață au rămas în jur de 600.000 de tone de grâu ucrainean care, teoretic, trebuia doar să tranziteze țara. Acest grâu a fost cumpărat fie de către procesatorii români, fie de către intermediari care l-au amestecat și vândut ca fiind românesc, pentru un profit mai bun”, a explicat pentru Economica Cezar Gheorghe, consultant pentru Clubul Fermierilor Români, expert analist pentru comerțul cu cereale.

Cine a profitat de contextul din piață

Rămânem însă al doilea cel mai mare exportator european, la mare depărtare de Franța care a livrat până acum 6,4 miloane de tone de grâu, cu 72,4% mai mult decât în perioada similară a anului trecut.

Cât despre prețuri, datele Comisiei indică o medie de 289 de euro tona preț DEPSILO (la plecarea din siloz) în Banat ( în data de 15 decembrie) și de 337 euro tona preț FOB (free on board, prețul la granița țării exportatoare) în Constanța (în 1 decembrie).

Grâul frațuzec se vinde cu 309 euro tona (DELPORT) în Rouen și cu 317 euro la Pallice, în data de 15 decembrie. Volatilitatea este însă destul de mare.

Ucraina exportă masiv la preț de dumping. Care mai este atuul României

„Franța. România și Bulgaria au, de obicei, un avantaj în ceea ce privește transportul de marfă, ceea ce poate însemna că sunt competitive chiar și cu prețuri FOB (free on board) la niveluri mult mai ridicate în comparație cu alte țări de la Marea Neagră”, explică analiști AgriCensus.

Spre exemplu, costul transportului dintre Franța și Algeria, unul dintre principalii cumpărători de grâu eurpean, variază în intervalul 22-24 de dolari tona. Spre comparație, pentru a duce marfa din Ucraina către Algeria cheltuiala este de 60-62 dolari tona.

Chiar și așa, grâul ucrainean este încă foarte atractiv pe piețele mondiale, inclusiv pe piața UE, pentru că se practică încă un preț cu discount. „Surse din piață spune că unii vânzători din Ucraina oferă grâu cu un discount uriaș în încercarea de a rămâne competitivi. Cea mai mică ofertă pentru grâul panificabil ar fi de 275 dolari tona FOB în portul Chornomorsk ( vs 337 euro în Constanța n.red)”, potrivit AgriCensus.

Tema a fost abordată recent și de Janusz Wojciechowski, Comisarul European pentru Agricultură. „În general, la nivelul UE nu sunt probleme, dar sunt probleme la nivel regional, în acele state care au granițe comune cu Ucraina și unde fermierii se plâng de faptul că exporturile din Ucraina generează probleme legate de vânzarea cerealelor lor. Mă refer aici la Polonia, Bulgaria, România. Comisia Europeană monitorizează această situație pe care o analizează din perspectiva înțelegerile privind comerțului liber cu Ucraina. Sunt însă sectoare sensibile”

Potrivit acestuia, exporturile de cereale din Ucraina sunt la un nivel foarte ridicat. Numai în noiembrie au fost exportate 7 milioane de tone de cereale mulțumită coridoarelor de solidaritate. De asemenea, exporturile de cereale din Ucraina către UE au crescut cu 148% , iar exporturile de ulei cu 142% la ulei.