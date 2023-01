Ucraina recunoaște oficial că e depășită: Valurile de atacuri cu rachete nu au putut fi oprite pentru că nu avem cu ce intercepta rachetele hipersonice

Ucraina nu dispune de arme pentru a intercepta și doborî tipul de rachete lansat sâmbătă de Rusia asupra Kievului și a unui bloc din Dnipro, a declarat comandantul Forțelor Aeriene din Ucraina. Sirenele aeriene au răsunat după atacuri, Moscova lansând circa 50 rachete asupra mai multor regiuni ucrainene.

Comandantul Forțelor Aeriene ucrainene, general-locotenent Mikola Olesciuk a declarat pentru Ukrainska Pravda că cinci rachete KH-22 au fost lansate vineri asupra capitalei ucrainene și asupra unor blocuri locuite din orașul Dnipro.

Eternal memory to all whose lives were taken by ???????? terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We're fighting for every person, every life. We'll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost. pic.twitter.com/zG4rIF8nzC — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2023

Cel puțin 20 de oameni au murit și peste 70 de oameni au fost răniți în urma acestui atac.

Rachetele au fost lansate din bombardiere cu rază lungă de acțiune TU-22M3 din regiunea Kursk și de deasupra Mării Azov. Rachetele de croazieră KH-22 au un focos de aproximativ 950 kg, și au o autonomie de până la 600 km.

„Locația aproximativă de lansare, altitudinea și viteza de zbor au fost detectate prin mijloace radar. Nu există nicio îndoială că a fost o rachetă Kh-22”, a spus oficialul militar explicând că una dintre ele a fost lansată din regiunea Kursk.

„Forțele Armate ale Ucrainei nu au sisteme capabile să doboare acest tip de rachetă. De la începutul agresiunii militare a Rusiei, pe teritoriul Ucrainei au fost lansate peste 210 de rachete de acest tip. Nici una nu a fost doborâtă cu ajutorul apărării antiaeriene”, a spus el.

„Atunci când este folosită de la distanțe mari, abaterea de la țintă poate fi de sute de metri. Doar sistemele antiaeriene, care pot fi furnizate Ucrainei de către partenerii occidentali în viitor (sisteme precum Patriot PAC-3 sau SAMP-T), sunt capabile să intercepteze aceste ținte aeriene".

Ucraina nu are suficientă capacitate aeriană pentru a doborî rachete balistice

Comandantul forțelor armate ale Ucrainei, Valeri Zalujni, a precizat că Rusia a tras 33 de rachete de croazieră, sâmbătă, dintre care 21 au fost doborâte, a relatat CNN.

????????launched massive missile strikes on????????.

In the morning, Kyiv was attacked by S-400(S-300)???? from the northern direction.

Later on,????????launched about 38????, 25 of which were shot down by the assets of the #AFU.

Sincere condolences to the families of the deceased.

We will revenge! pic.twitter.com/gLFh84Gdri — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) January 14, 2023

Exploziile care au zguduit Kievul au avut loc înainte ca sirenele aeriene să răsune, ceea ce este neobișnuit. O explicație probabilă este că atacul a fost efectuat cu rachete balistice, care sunt mai rapide decât rachetele de croazieră sau dronele.

Potrivit purtătorului de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, Iurii Ignat, Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice dinspre nord (Belarus).

„Rachetele balistice nu sunt ușor de detectat și de doborât pentru noi", a declarat el pentru presa locală.

Primarul Kievului, Vitali Klițciko a declarat că primele explozii de la Kiev au zguduit orașul sâmbătă dimineața devreme, locuitorii fiind îndemnați să se refugieze în adăposturi. El a precizat că fragmente de rachete au căzut într-o parte nelocuită a orașului, unde a izbucnit un incendiu, fără a face victime. Administrația regională a raportat un incendiu la un sit de infrastructură, iar adjunctul șefului biroului prezidențial al Ucrainei a declarat că lovitura a vizat „facilități de infrastructură critică", a relatat WP.

Publicația americană nu a putut verifica imediat tipul de arme sau ținta exploziilor de la Kiev, dar responsabili militari ucraineni au precizat că Rusia a lansat "rachete de croazieră Kh-101/Kh-555, rachete de croazieră lansate din aer Kh-22, rachete de croazieră lansate de pe apă Kalibr, respectiv rachete aeriene ghidate Kh-59”, printre altele.

Russia has not used Ballistic Missiles much if at all during its Invasion of Ukraine primarily sticking to Air, Sea, and Land launched Cruise Missiles which are easier to track so if these were Ballistic Missiles it would explain why they were not detected by Air Defense Systems. — OSINTdefender (@sentdefender) January 14, 2023

Forțele aeriene ucrainene cred că o rachetă Kh-22 a fost folosită în atacul de la Dnipro. Iuri Ignat, un purtător de cuvânt al serviciului aerian, a declarat sâmbătă că Ucraina nu a fost în măsură să detecteze sau să doboare unele rachete balistice. Sistemul de rachete Patriot pe care îl va primi Ucraina, însă, ar ajuta probabil la interceptarea rachetelor Kh-22, potrivit forțelor aeriene ucrainene.

Atacurile aeriene rusești au lovit sâmbătă în regiunile Ivano-Frankivsk, Harkov, Kiev, Liov, Vinniția și Zaporijie, a declarat ministrul ucrainean al energiei. În majoritatea regiunilor, Harkov și Kiev fiind cele mai afectate, au fost instituite opriri de urgență.. Maksim Kozițksii, șeful administrației regionale din Lvov, a declarat că aproximativ 40% din regiune, adică aproximativ 300.000 de locuințe, au rămas fără energie electrică în urma atacurilor de sâmbătă.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat pe Telegram că au doborât 25 din cele 38 de rachete lansate sâmbătă de forțele rusești în cadrul unui "atac masiv" asupra infrastructurii. Armata ucraineană a precizat în actualizarea sa zilnică că forțele ruse au efectuat sâmbătă trei atacuri aeriene și au tras aproximativ 50 de rachete.