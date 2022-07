Ucraineanca Beh-Romanciuk, calificată în finala la triplusalt la Mondialele de la Eugene, va concura 'pentru poporul său'

Atleta ucraineană Marina Beh-Romanciuk, calificată în finala probei de triplusalt la Campionatele Mondiale de la Eugene (Oregon), programată în noaptea de luni spre marţi, a relatat situaţia sa dificilă, departe de familie şi de ţara sa şi a afirmat că va concura pentru poporul său, relatează AFP, potrivit Agerpres.

La cinci luni de la debutul invaziei ruse din Ucraina, vicecampioana mondială la săritura în lungime, probă pe care o va disputa, de asemenea, la Eugene, vrea victoria, pentru ea şi pentru ţara sa, pentru "a putea reveni acasă"."Am părăsit Ucraina în martie, înainte de Mondialele în sală de la Belgrad. Într-o dimineaţă m-am trezit pur şi simplu şi mi s-a spus 'războiul a început Marina'. Mi-am sunat imediat soţul (Mihailo Romanciuk, dublu medaliat olimpic şi triplu medaliat mondial la înot), care se afla în apropiere de Kiev, la Brovari, oraş care a fost rapid bombardat. El a revenit acasă la Hmelniţki (vest), iar timp de două săptămâni am ajutat oamenii care fugeau din calea bombelor spre Polonia sau România", a spus ea.Oraşul meu a găzduit multă lume. La mine acasă le-am oferit adăpost şi mâncare câte o zi, două. După două săptămâni, soţul meu a plecat spre Germania, pentru că nu se mai putea antrena în Ucraina, piscinele erau închise. Eu am plecat în Serbia la Mondialele în sală", a adăugat ea."Eu am locuit mereu în Ucraina până la război. Vreau să mă întorc acasă. Nu mi-am mai văzut părinţii de şase luni, la fel şi prietenii. Nu mi-am văzut soţul decât o dată în ultimele luni. Eu sunt în Italia, la Brescia, el în Germania, iar programul nostru este diferit", a mai spus aceasta."Miercuri, ei au bombardat oraşul meu, au făcut 22 de victime, dintre care trei copii. Civili. Ascult ştirile în fiecare zi, pentru că mă tem pentru familia mea, care a rămas acolo", a conchis ea.