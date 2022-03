Ucrainenii îi acuză pe ruși că au dat foc unor grajduri din Hostomel, asta în timp ce caii încă se aflau înăuntru.

Conform surselor ucrainele, animalele au ars de vii în urma incendiilor.

In #Hostomel, #Russian occupiers burned down stables along with the horses. Most of the animals were burned alive. pic.twitter.com/crRZTm62x7