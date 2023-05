UPDATE - Ucrainenii au început contraofensiva: atac într-un punct strategic din sudul Rusiei/ Video

O dronă a explodat pe teritoriul uzinei de produse petroliere din Novoshakhtinsk, a declarat guvernatorul regiunii Rostov (Rusia), Vasili Golubev, pe canalul său Telegram, relatează Interfax.

„În această seară, în apropiere de satul Kiselevka, districtul Krasnosulinsky, la uzina de produse petroliere din Novoshakhtinsk, o dronă s-a prăbușit în structurile pasajului inter-magazin al fabricii în construcție, după care a explodat. Incendiul rezultat în urma exploziei a fost stins imediat", se arată în raportul citat. Șeful regiunii a precizat că pompierii nu au fost implicați în stingerea incendiului, incendiul fiind eliminat de serviciile întreprinderii. "Nu există victime sau răniri, deteriorarea structurilor este nesemnificativă", a adăugat Golubev.

Atacul a avut loc la rafinăria de petrol Ilski din oraşul cu acelaşi nume şi a provocat un incendiu la rezervorul ei, precizează agenţia rusă, informează Agerpres.

Un incident similar a avut loc cu o zi înainte în satul rusesc Volna, în apropiere de Crimeea.

Un deport de combustibil a luat foc în Volna şi a afectat o suprafaţă de 1.200 metri patrati. Şi acolo, oficialii ruşi au dat vina pe un atac cu dronă ca fiind cauza. La periferia localităţii Volna se află un mare terminal pentru petrol şi produse petroliere, care sunt apoi expediate pe Marea Neagră.

Atacurile asupra obiectivelor de infrastructură din sudul Rusiei au devenit mai frecvente în ultimele zile, notează agenţia germană de presă.

În weekend, un rezervor de combustibil din Crimeea anexată de Rusia a fost aruncat în aer de un atac cu dronă. Şi în regiunea de vest a Rusiei Briansk în această săptămână două trenuri au deraiat după explozii atribuite de asemenea dronelor.

Atacurile sunt percepute ca o potenţială pregătire pentru o preconizată contraofensivă ucraineană vizând eliberarea teritoriului aflat sub ocupaţia Rusiei.

Ukraine has been able to successfully strike Russian fuel tanks 3 nights in a row now. Latest one is in Krasnodar, again across the Kerch bridge from Crimea like last night, but even deeper into Russia. pic.twitter.com/1d2rANlhjF