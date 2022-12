Ucrainenii, sfidare pentru Rusia: au mutat monumentul celei mai mari țarine din istoria Rusiei/ Video

Autorităţile ucrainene din Odesa au demontat monumentul dedicat împărătesei ruse Ecaterina a II-a, iar în Podilsk (fost Kotovsk), a fost demontat un monument al comandantului rus Aleksandr Suvorov - transmite, joi, postul public Suspilne.

Lucrările de demontare a monumentului s-au desfăşurat în noaptea de miercuri spre joi. Radiodifuzorul Suspilne aminteşte că după ce Rusia a declanşat invazia la scară largă a Ucrainei, monumentul Ecaterinei a II-a din Odesa a fost vandalizat în repetate rânduri, iar localnicii au cerut ca acesta să fie demontat.

De asemenea, monumentul comandantului rus Alexandru Suvorov a fost demolat în Odesa.

The monument to Catherine II in #Odesa was finally dismantled



Now it will be temporarily transferred to the Museum of Art. pic.twitter.com/P0gsWKByAv