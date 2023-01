Ucrainenii sunt uimiți de trupele ruse din Bahmut: 'Nu am mai văzut trupe care avansează în câmp deschis sub foc' (BBC)

Un comandant militar ucrainean din oraşul Bahmut a descris pentru BBC ferocitatea luptelor de acolo, informează Rador.

La Bahmut are loc una dintre cele mai intense confruntări din ultimele luni. Ofiţerul ucrainean a declarat că nu a mai văzut nicăieri soldaţii ruşi luptând cu o dârzenie similară: "Nu am mai văzut trupe inamice ca acestea înainte. Soldaţii lor avansează în câmp deschis sub foc, chiar dacă acoperă terenul cu cadavrele lor, chiar dacă supravieţuiesc 20 din 60 de oameni. Este foarte greu de rezistat împotriva unei astfel de invazii. În urmă cu câteva săptămâni, am fost nevoiţi să ne retragem de pe poziţiile din estul oraşului pentru a ne salva soldaţii".

Mercenarii din gruparea rusă Wagner sunt foarte implicaţi în acel asalt, iar controlul asupra oraşului a devenit de o importanţă simbolică majoră, depăşind cu mult valoarea strategică a acestuia.