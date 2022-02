Ucraina este sub asediul Rusiei și totul pare doar o luptă de rezistență, în urma căreia ucrainienii au drept scop să producă cât mai multe pagube Rusiei.

Ministrul de Interne din Ucraina a anunțat că au ucis peste 800 de soldați ruși, au doborât 7 avioane și 7 elicoptere, dar au anihilat și zeci de tancuri.

❗️Fierce battles are taking place on the streets of Sumy pic.twitter.com/YaRabtbFsd