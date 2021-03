UDMR demască minciuna lui Stelian Ion: Ministrul Justiţiei a fost cel care a propus aviz CSM la trimiterea în judecată a magistraţilor

Csoma Botond, liderul deputaţilor UDMR, dezvăluie în plenul Camerei Deputaţilor că amendamentul la legea privind desfiinţarea SIIJ, care a introdus avizul conform al CSM la trimiterea în judecată a magistraţilor, a aparţinut ministrului Justiţiei, Stelian Ion, fiind formulat în discuţiile din coaliţie. Ulterior, ministrul a recunoscut indirect acest lucru, însă a afirmat că a fost soluţia dorită de CSM şi acceptată ca un compromis, deşi nu s-a dorit aşa ceva. Afirmaţiile din parlament vin după o săptămână în care presa apropiată de USR a criticat acest amendament, susţinând că a fost propus de UDMR.

"Îmi pare rău că acest subiect al SIIJ a fost extrem de politizat. Îmi pare rău pentru scandalul de săptămâna trecută din Comisia Juridică. Şi îmi pare rău că s-au exprimat neadevăruri în spaţiul public în legătură cu poziţia UDMR faţă de acest proiect de lege. Partidele care alcătuiesc coaliţie de guvernare am agreat în decembrie şi noi am spus atunci că suntem de acord cu desfiinţarea SIIJ. A venit un proiect de lege de la guvern şi au fost diverse discuţii pe acest proiect. Domnul ministru a enunţat public că acest amendament, cu avizul CSM, ar fi fost propus de UDMR. Stimaţi colegi, nu este adevărat. Acest amendament nu a fost propus de UDMR. Acest amendament a fost propus în discuţiile pe care le-am avut aici în clădirea Parlamentului chiar de către ministrul Justiţiei, Stelian Ion. Noi am avcut o altă propunere, stimaţi colegi, şi anume ca dosarele care au fost la SIIJ să meargă la Parchetul General. Colegii liberali au avut o altă propunere, nu o să amintesc de propunerea lor. Am acceptat amendamentul USR cu inimă grea, din două motive. Primul motiv: acele probleme semnalate în raportul Inspecţiei Judiciare şi aprobat de plenul CSM au existat în faza de urmărire penală, înaintea trimiterea rechizitoriului la instanţă. Am doilea motiv pentru care am acceptat cu inimă grea acest amendament a fost pentru că pot exista elemente de neconstituţionalitate, pentru că face o diferenţiere pe infracţiuni. Mi-a părut rău că în spaţiul public a fost propus de UDMR", a afirmat deputatul Csoma Botond în plenul Camerei Deputaţilor.