UDMR nu exclude să pice primul guvern propus: 'Depinde foarte mult ce își propune PNL'

Liderul deputaților UDMR, Korodi Attila, a făcut marți, după ultimele negocieri de la Palatul Cotroceni, o declarație rezervată despre prima formula guvernamentală care va veni la vot în Parlament, acesta spunând că doar un al doilea guvern e „sigur” că va trece, în timp ce prima variantă este „probabil are șanse”

„Probabil sunt sanse sa treaca din turul 1 guvernul PNL. In turul 2 sigur va trece. Depinde foarte mult de ce isi propune PNL sa faca in acest an cand importanta e administrarea tarii, crearea bugetului. Daca aceste lucruri minime sunt bine discutate cu eventuali sustinatori ai guvernului, vedem reala prima incercare. Cred ca ar fi important si bine sa se instaleze cat mai repede un nou guvern”, a zis Korodi Attila la Antena 3.

