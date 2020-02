UDMR s-a aliat cu PNL contra USR la audierea lui Florin Cîțu: Sunteți partidul zero! / N-am susținut noi distrugerea justiției! VIDEO

Senatorul UDMR Tanczos Barna s-a poziționat luni, la audierea din Parlament a ministrului propus la Finante, Florin Citu, de partea liberalilor si i-a criticat pe USR-isti dupa ce acestia au avut mesaje dure contra PNL

„PSD si PNL au avut la un moment dat responsabilitatea guvernarii. DVS nu, sunteti partidul zero, cu zero responsabilitate si zero rezultate”, le-a zis Tanczos Barna deputatilor USR Claudiu Nasui si Cosette Chichirau. „Noi nu am sustinut distrugerea justitiei in Romania”, i-a raspuns Cosette Chichirau la Tanczos Barna.

Senatorul UDMR l-a laudat apoi pe Florin Citu dar i-a cerut o garantie:

„Apreciez modul in care dl Citu a inteles din prima zi ca nu poate sa aplice terapie soc la economie. Chiar daca vede altfel politica bugetara fata de PSD, stie ca nu poate sa duca toata tara in gard. As vrea sa aud un angajament de la dl ministru privind programele de investitii aflate in curs de derulare cu infrastructura sanitara, infrastructura rurala, scolile si gradinitele care au contracte semnate, programul start-up nation, asta inseamna guvernare responsabila, nu sa aruncam tot ce nu ne convine. Guvernul indiferent de culoare politica are o responsabilitate fata de firmele care au semnat contracte multianuale si persoanele angajate”, a zis Tanczos Barna.