UDusan hrin, întrebat de Anton: Este o întrebare nepoliticoasă.

Antrenorul Dusan Uhrin a fost nemulţumit de faptul că a fost întrebat, după eliminarea din Cupa României, dacă mijlocaşul Paul Anton va continua la Dinamo. Tehnicianul ceh consideră că echipa lui a jucat bine, dar a marcat cu noroc golul care a dus returul semifinalelor la loviturile de departajare, conform news.ro

"La penaltiri este întotdeauna o loterie. Am fost atât de aproape de calificare... Am jucat bine în timpul meciului, consider că a fost un meci bun pentru noi. E păcat, ce pot să spun? Penaltiurile sunt loterie. Am jucat bine de la început, ştiam că Astra este un adversar puternic, am încercat să dăm tot ce avem mai bun. Am marcat prin noroc, dar ar fi trebuit să înscriem mai multe goluri, aşa e de fiecare dată. Trecem peste asta şi acum trebuie să ne concentrăm pe campionat. Jucătorii cred că sunt un pic obosiţi psihic, pentru că am ratat în ultimul moment cupa, pe care ne-am dorit-o foarte mult. Am schimbat un pic echipa, sper că vom fi pregătitţi pentru următorul meci. Nu suntem în siguranţă acum (n.r. - în campionat), trebuie să o luăm meci cu meci, să ne concentrăm şi vom vedea ce se va întâmpla. Vreau să scap de acest baraj! (n.r. - întrebat dacă Anton va continua la Dinamo) Nu fac speculaţii, îmi cer scuze, dar după acest meci asta este o întrebare nepoliticoasă", a declarat Uhrin, la microfonul televiziunilor care transmit Cupa României.

Astra Giurgiu s-a calificat, marţi, în finala Cupei României după executarea loviturilor de departajare. După 90 de minute, scorul a fost 1-0 pentru Dinamo, pe Stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare, acelaşi cu care s-a impus Astra în meciul tur. Nu s-a mai marcat în prelungiri.

A marcat: A. Radu '89.

1-0, min. 89: Andrei Radu a vrut să centreze de pe partea stângă, dar balonul a prins o traiectorie către vinclul porţii lui Popa, peste goalkeeper-ul oaspeţilor.

La penaltiuri, scor 4-5, au marcat: Albentosa, Fabbrini, Anton, R. Grigore / Krpici, Wuthrich, Canadija, Jovanovici, Raspopovici;

Au ratat: Mihaiu, Nepomuceno / V. Gheorghe.

Primul a ratat Valentin Gheorghe de la Astra, care a trimis balonul în bară. Mihaiu avea de executat lovitura care ar fi dus-o pe Dinamo în finală, dar Popa a apărat prima dată. Arbitrul a considerat că portarul nu a rămas pe linia porţii şi Mihaiu a mai avut o ocazie de a termina meciul. Popa a apărat şi a doua oară, apoi Nepomuceno a trimis în bară balonul şi Raspopovici a transformat ultima lovitură.