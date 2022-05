UE a decis: Embargou progresiv asupra importului de petrol rusesc şi nouă miliarde de euro Ucrainei/ Patriarhul Kiril și alți 60 de ruși puși pe lista neagră

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, reuniţi la Bruxelles, au convenit să interzică în mod progresiv exportul de petrol rusesc către UE, conform unui anunţ făcut luni seara de preşedintele Consiliul European, Charles Michel, transmit marţi Reuters şi AFP.

Această reducere, care va fi pusă în aplicare până la sfârşitul anului,"acoperă imediat mai mult de două treimi din importurile de petrol din Rusia, tăind o sursă uriaşă de finanţare pentru maşina sa de război" şi punând o "presiune maximă" asupra Moscovei pentru ca aceasta să înceteze războiului, a scris pe Twitter Charles Michel potrivit Agerpres.

#Unity



Agreement to ban export of Russian oil to the EU.



This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.



Maximum pressure on Russia to end the war.



#EUCO