UE impune sancțiuni drastice împotriva Rusiei: lista întocmită de Bruxelles; reacția României

Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva a 351 de deputați ai Dumei de Stat a Federației Ruse, care au votat la apelul președintelui rus Vladimir Putin privind recunoașterea independenței Republicilor Populare Donețk și Lugansk, și împotriva altor 27 de înalți oficiali,. indivizi și organizații, potrivit unui comunicat publicat miercuri la Bruxelles.

„Consiliul UE a decis astăzi un pachet de măsuri ca răspuns la decizia Federației Ruse de a recunoaște teritoriile necontrolate de guvern din regiunile Donețk și Lugansk din Ucraina ca entități independente și la decizia ulterioară de a trimite trupe ruse acolo", se spune în comunicat.

Măsurile includ:

„Prin limitarea capacității Rusiei și a conducerii sale de a obține acces la piețele de capital și financiare ale UE, UE încearcă să limiteze finanțarea politicienilor ruși agresivi”, se arată în document.

Astfel, măsurile restrictive legate de încălcarea integrității teritoriale a Ucrainei afectează acum 555 de persoane și 52 de organizații.

UE menționează este gata să accepte sancțiuni politice și economice mai largi, dacă este necesar, și confirmă sprijinul și angajamentul față de independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute de comunitatea internațională.

Bruxelles-ul a cerut Moscovei să anuleze decizia de a recunoaște Luganskului și Donețkului și să revină la negocieri în formatul Normandiei și în cadrul grupului de contact trilateral, iar celelalte state să nu urmeze decizia Rusiei.

Sancțiunile vor intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al UE, care este așteptată cel mai târziu miercuri.

„România salută adoptarea pachetului de sancțiuni care vizează oficialii Rusiei, membrii Dumei de Stat și alte entități. Încălcarea legii vine cu preț mare. Suntem uniți împotriva agresiunii!”, a spus Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe.

