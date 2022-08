UEFA: Karim Benzema jucătorul anului și Carlo Ancelotti antrenorul anului

Karim Benzema a fost desemnat joi seara jucătorul anului în viziunea UEFA. În cadrul festivității ocazionate de tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor, de la Istanbul, Carlo Ancelotti a fost numit și el antrenorul anului. Cu aceași ocazie s-au mai acordat și premiile pentru fotbalul feminin.

Real Madrid a câștigat două premii importante joi seara, UEFA declarându-i cel mai bun jucător al anului pe Karim Benzema și cel mai bun antrenor pe Carlo Ancelotti.

Karim Benzema, golgheterul sezonului trecut în Liga Campionilor, cu 15 goluri, câștigă la 34 de ani primul mare premiu al carierei. Alături de Ancelotti, a câștigat Liga Campionilor în vara acestui an.

Ancelotti a devenit anul acesta cel de al 4-lea trofeu în Liga Campionilor și a devenit singurul antrenor care a dus 5 echipe diferite în finala competiției supreme europene.

Premiul pentru cea mai bună jucătoare a anului a fost acordat jucătoarei spaniole Alexia Putellas, jucătoarea Barcelonei din 2012, singura fotbalistă care câștigă premiul doi ani la rând.

În sezonul 2020-21, ea a câștigat cu echipa sa aUEFA Women's Champions League. Ulterior, Putellas a câștigat premiul UEFA Women's Player of the Year, Ballon d'Or Féminin și The Best FIFA Women's Player în 2021, devenind prima jucătoare care le-a câștigat pe toate trei în același an.

Premiul pentru cel mai bun antrenor din fotbalul feminin i-a fost acordat selecționerului echipei Angliei, olandeza Sarina Wiegman.

Ea a câștigat în 2022 cu Anglia al doilea trofeu consecutiv la Campionatul European, după succesul din 2017 cu Olanda.