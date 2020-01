Uhrin consideră o pierdere plecarea lui Nistor de la Dinamo, dar nu face o tragedie din acest transfer

Antrenorul Dusan Uhrin a fost jovial la conferinţa de presă susţinută la reluarea pregătirilor echipei Dianmo, în ciuda faptului că a pierdut cel mai bun jucător, pe căpitanul Dan Nistor. Uhrin consideră o pierdere plecarea mijlocaşului la CSU Craiova, dar nu face o tragedie din asta, afirmând că îl va înlocui ori printr-un alt fotbalist, ori schimbând sistemul de joc, potrivit news.ro.

"Noul an arată bine, am început astăzi, nu toţi jucătorii sunt aici, vor veni mâine şi după ziua de mine, poate şi jucători noi, dar asta e secret. Nistor era cel mai bun jucător al echipei Dinamo, asta e sigur, am pierdut un jucător bun, dar viaţa nu se termină cu un jucător. Trebuie să găsim alt jucător, alt număr 10-8, care dă pasa decisivă, dacă nu vom găsi, va trebui să schimbăm sistemul un pic. Nu e bine pentru noi, dar nu se termină viaţa. Eu la Craiova? Nu ştiu nimic de asta. E prima dată când aud, nu am discutat cu nimeni. Am văzut la ştiri despre plecarea lui Nistor. Am vorbit cu conducerea şi am aflat sâmbătă că va pleca în proporţie de 90 la sută. E dificil, echipa are o strategie şi un buget, trebuie să acoperim bugetul. De fiecare dată când am fost în România a fost nevoie ca jucători să fie vânduţi. E acum o discuţie pentru că am vândut cel mai bun jucător. Cu siguranţă va fi dificil, dar trebuie să găsim alt jucător sau să schimbăm sistemul. Dar trebuie oricum să găsim jucători pentru că nu am fost mulţumit la unele meciuri. Poate jucătorii care sunt acum îşi vor îmbunătăţi evoluţiile cu mine, pentru că nu am fost la pregătirea din vară. E dificil ca un antrenor să-şi facă o impresie în zece meciuri. Nu ştiu suma de transfer a lui Nistor. (nr. - 300.000 de euro) Ştiu jucători la Slavia Praga care au costat mai puţin şi jucau în echipa naţională meci de meci. Au fost jucători de 200.000 de euro şi eu am luat trei. Nu ştiu preţurile din România, cred că e un preţ bun, nu e rău", a spus Uhrin.

Citeşte şi: Ioan Hora a semnat cu Gaz Metan Mediaş

El a precizat că noul căpitan al echipei va fi ales dintre fundaşul Ante Puljici şi mijlocaşul Ioan Filip.

"Avem două personalităţi în lot, unul este Puljici, celălalt Filip, ei sunt liderii, unul dintre ei va fi căpitan. Nu ştiu dacă jucătorii şi-au pierdut încrederea, dar e important că eu nu mi-am pierdut încrederea în ei, asta e mai important pentru ei, trebuie să se concentreze pe treaba lor. Va fi dificil, pentru că avem multe puncte de câştigat pentru play-off, avem zece la sută şanse, nu mai mult, trebuie să facem 12 puncte şi poate avem o şansă aşa. Vom vedea ce se va întâmpla. Dar jucăm cupa şi vrem să o câştigăm", a declarat antrenorul.

Obiectivul tehnicianului este să construiască o echipă bună la Dinamo pentru sezonul viitor.

"Este important pentru Dinamo să construiască o echipă nu numai pentru acest moment. Dinamo trebuie să construiască o echipă nu pentru viitor, dar pentru sezonul viitor, să fie mai bună decât în acest an. Eu aş vrea să fim în play-off pentru a juca în cupele europene. Fără asta rămânem doar cu banii din televizări şi în rest jucăm pentru nimic. Trebuie să construim o echipă pentru Liga Europa. Toată lumea vrea totul. Am discutat cu patronul despre ideile mele. Realitatea este asta: toată lumea vrea să fim acolo, să jucăm în play-off pentru bani. Dacă vrei să rişti 300, rişti pentru o poziţie sau pentru un alt jucător, dacă vinzi. Trebuie să îţi fixezi întotdeauna un obiectiv. Vorbim mereu de play-off. Play-off-ul e drăguţ, însă toată lumea vrea să joace în Europa League. Pentru ce? Să joci în primele tururi şi să fii eliminat. Să începi această competiţie este foarte dificil, deoarece ai multe meciuri şi poţi să pierzi şi competiţia internă. Trebuie să construieşti o echipă, toată lumea trebuie să ştie asta, acesta este opinia mea. Am discutat, va fi dificil, dar acum trebuie să căutăm jucători cu adevărat buni care să ne ajute. În iarnă, asta e greu, credeţi-mă, pentru că nimeni sau cel mult zece la sută din jucători sunt liberi. Nu putem cumpăra jucători, asta este un alt lucru, vrem jucători liberi, este posibil să iei buni jucători liberi, dar în această perioadă este foarte dificil. Eu am găsit jucători, dar depinde de discuţiile cu ei, când vom negocia. Nu vă pot spune mai mult, jucătorii nu sunt din România", a precizat el.

Întrebat când vor fi plătiţi jucătorii, deoarece aceştia se plâng de acest lucru, Uhrin a răspuns glumind: "Spune-mi cine ţi-a spus şi îl termin imediat!". "Mai mulţi." "Ok, o să termin mai mulţi, nu îmi pasă. Dacă ei vor să îşi încheie contractul cu Dinamo îl termină imediat, crede-mă. Dacă aş avea această responsabilitate, spune-mi un jucător care vrea să plece şi îi semnez imediat încheierea contractului! Munca mea aici abia a început, eu sunt mulţumit de condiţii. Dacă vorbim de bani mereu, încep să înnebunesc, doarece soţia mea citeşte aceste articole şi trebuie să-i spun să-mi trimită nişte bani. Înţeleg că fiecare dintre jucători are probleme cu banii, am vorbit cu patronul înainte de sărbători şi mi-a spus că totul va fi plătit. Am mai discutat de vânzarea altor jucători, dar cu condiţia să luăm în loc aceeaşi calitate. Este important pentru mine să iau jucători care vor să evolueze aici, care să aducă ceva echipei. Dacă vrea să vină numai pentru bani, nu este suficient pentur mine. Jucătorii evoluează pentru bani, e adevărat, dar joacă fotbal pentru că le place asta, sper", a adăugat tehnicianul ceh.

Căpitanul echipei Dinamo, Dan Nistor, 31 de ani, a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe doi ani şi jumătate. El va purta tricoul cu numărul 16 la noua sa formaţie.

Nistor era la Dinamo din august 2016, cu o scurtă perioadă petrecută la CFR Cluj, în partea a doua a anului 2017. Mijlocaşul de 31 de ani a mai evoluat la Internaţional Curtea de Argeş, Muscelul Câmpulung, Dacia Mioveni, Pandurii Târgu Jiu şi Evian, ultima din Franţa.