Uimitoarea dorinţă de Crăciun a miliardarului Bill Gates

Pare greu de imaginat, dar şi miliardarii putrezi de bogaţi au dorinţe de Crăciun. De exemplu Bill Gates, până de curând cel mai bogat om din lume, îşi doreşte mai mult timp, informează observatortv.

Miliardarul american Bill Gates, fondatorul Microsoft, care este cotat de revista Forbes cu o avere de 90 de miliarde de dolari, a postat pe blogul său o listă de mesaje transmise de utilizatori ai rețelei de socializare Twitter în anul 2017, pe care el le-a distribuit la rândul său în acest an, considerând că acestea l-au inspirat.

Se pare că singurul lucru care îi lipseşte miliardarului Bill Gates este timpul. El şi-a exprimat dorinţa de a avea mai mult timp, de exemplu, să citească.

„În fiecare an, mi-aș fi dorit să am mai mult timp să citesc - una dintre distracțiile mele preferate. Vă doresc un an nou fericit plin de cărți mari și multe locuri aventuroase pentru a le citi! ", a scris Bill Gates pe blogul său.