Fiica ideologului lui Putin, Daria Dughina, a avut joi ultima apariție la televiziunea rusă de stat, cu un discurs anti-Occident, potrivit TVR. Sâmbătă seara, Daria Dughina a murit după ce mașina în care se afla a explodat la periferia Moscovei.

"Oamenii din Vest trăiesc într-un vis. Într-un vis dat de hegemonia globală" a susținut Daria Dughina. Potrivit ei, ca să poată fi controlați și societatea să nu se fragmenteze, occidentalii au nevoie să fie alimentați cu ideea acestui război. "Și dacă, Doamne ferește, încep să își dea seama cum stau lucrurile și să realizeze care sunt taberele ce se confruntă, atunci va deveni foarte periculos și au nevoie să fie din nou opriți", a subliniat Dughina.

Moderatoarea talk-show-ului a intervenit și l-a invocat pe Orwell. E ca și când "războiul este pace", a subliniat ea. "Da, exact", a aprobat Dughina, care a continuat cu un exemplu de la Fox News.

"Recent, Fox News a făcut un sondaj pe străzile din America, în marile orașe americane, mai mult în zonele de coastă, unde democrații sunt mai populari. Și oamenii nu au putut arăta pe hartă unde se află Ucraina și Rusia. Arătau spre Australia. Dar erau 100% siguri că trebuie purtat un conflict activ împotriva Rusiei. Poate chiar să se implice în conflict", a declarat Daria Dughina.

La fileul argumentării vine și al doilea moderator. "Au arătat Australia?", a întrebat el. "Da, e politica zombie, o societate zombie, un simulacru de societate și triumful acestui spectacol", a subliniat Daria Dughina.

Materialul a fost dat publicității de Francis Scarr, jurnalist senior la serviciul de monitorizare online al BBC.

