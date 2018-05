ULTIMA ORĂ - Administrația Prezidențială, replică FULGER pentru Gabriela Firea

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la Antena 3, că președintele Iohannis organizează o dezbatere pe Sănătate la Cotroceni, însă nu a invitat-o tocmai pe Sorina Pintea, ministrul Sănătății. Într-un comunicat de presă, Administrația Prezidențială dezminte acuzațiile Gabrielei Firea.

”Ministrul Sanatatii a fost informat in urma cu doua luni in legatura cu evenimentul care va avea loc la Palatul Cotroceni, in data de 31 mai. In data de 9 mai, cu ocazia receptiei de Ziua Europei, consilierul de stat Dep Sanatate Publica, dna Diana Paun, a reiterat invitatia catre dna ministru, care a confirmat participarea la eveniment, in prezenta unor manageri de spital si oficiali ai Ministerului Sanatatii. Ulterior, luni, 15 mai, au fost expediate si invitatii scrise catre reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, inclusiv pentru dna ministru Pintea”, arată Administrația Prezidențială.